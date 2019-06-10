Лукашенко: Мы начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» 8 10.06.2019, 11:37

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Диктатор поговорил с Шуневичем о безопасности на Евроиграх.

Лукашенко встретился с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БелТА. Он поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, особо затронув подготовку МВД к II Европейским играм.

"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными", - сказал он.

Диктатор не упустил возможности "проехаться" по странам Запада:

"Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", - сказал Лукашенко.