Почему при Лукашенко вокруг столько «концлагерей» 11.06.2019, 10:24

Фото: «Радыё Свабода»

Ответ на вопрос можно найти в старых советских анекдотах.

Съездит правитель Беларуси в агрохолдинг «Купаловское» и увиденное там охарактеризует ни много ни мало как «Освенцим». Такое не на каждом заборе-форуме нынче рискнут написать, а тут на всех телеэкранах страны из уст «первого лица», пишет «Солидарность».

Или вот представьте себе, что было бы, если бы независимые медиа при описании подготовки к Европейским играм использовали слова «концлагеря» и «гетто». Госпропаганда бы в истерике зашлась. Но намедни сам Лукашенко «на дорожку» устроил разнос теперь уже бывшему министру внутренних дел Игорю Шуневичу за чрезмерное усердие при обеспечении безопасности болельщиков.

Правда, на главный вопрос диктатор не отвечает: почему спустя 25 лет его правления вокруг столько «концлагерей»?

В старом советском анекдоте рабочий военного завода жаловался напарнику, что сколько ни пытается из вынесенных с предприятия деталей собрать то велосипед, то детскую коляску, все время получается автомат Калашникова. Так и наша нынешнее государственное устройство, архитектором и вдохновителем которого является сам Лукашенко, заточено на производство «концлагерей» в самых разных сферах.

Именно поэтому при создании образцового хозяйства выходит «Освенцим», а подготовка к спортивному форуму неизбежно ведет к появлению «гетто». И это еще глава Беларуси далеко не везде был и не все результаты своего руководства имел удовольствие лицезреть воочию…

Как избавиться от конвейерного производства «концлагерей»? Ответ на этот вопрос можно найти в еще одном советском анекдоте. «Тут не только кран, тут всю систему менять надо», – сказал сантехник, выходя из обкома КПСС.