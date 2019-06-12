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«Американец, свободен!»: Силовики во время митинга в Москве не решилась задержать гражданина США

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  • 12.06.2019, 18:46
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Один из силовиков, узнав, что к нему привели иностранца, раскритиковал своих коллег за столь необдуманный поступок.

Несмотря на массовые задержания граждан РФ, участвовавших в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, российские силовики все же не решились посадить в автозак мужчину, назвавшегося американцем, передает «Новое время».

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в микроблоге Twitter.

На нем видно, как один из силовиков, узнав, что к нему привели иностранца, раскритиковал своих коллег за столь необдуманный поступок.

Кто американца привел? Американец, свободен!», — сказал он, после чего тот ушел, а второй задержанный, которому не посчастливилось быть гражданином США, остался стоять в недоумении возле автозака.

Ранее сообщалось, что на акции в поддержку журналиста Голунова задержали оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Всего же по состоянию на это время в Москве задержаны уже более 400 участников акции.


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