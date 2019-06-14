Брестчане добились приостановки строительства завода АКБ 8 14.06.2019, 11:17

1,866

Фото: media-polesye.by

«Губернатор» Лис остановил строительство до «устранения выявленных нарушений».

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода, сообщает сайт облисполкома.

На основании подпункта 2.6 пункта 2 статьи 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (письмо от 13 июня 2019 г. № 11−1−6/2642), «губернатор» решил приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Напомним, брестчане более года выходят на центральную площадь Бреста и «кормят голубей» в знак протеста против строительства АКБ.

Акции в Бресте стали самыми продолжительными в истории независимой Беларуси.