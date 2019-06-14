закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Брестчане добились приостановки строительства завода АКБ

8
  • 14.06.2019, 11:17
  • 1,866
Фото: media-polesye.by

«Губернатор» Лис остановил строительство до «устранения выявленных нарушений».

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода, сообщает сайт облисполкома.

На основании подпункта 2.6 пункта 2 статьи 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (письмо от 13 июня 2019 г. № 11−1−6/2642), «губернатор» решил приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Напомним, брестчане более года выходят на центральную площадь Бреста и «кормят голубей» в знак протеста против строительства АКБ.

Акции в Бресте стали самыми продолжительными в истории независимой Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев