«Мэра» Солигорска задержали во время командировки
- 18.06.2019, 20:54
Олег Поскробко был задержан в Минске прямо в здании облисполкома.
Как стало известно «Нашей Ниве» от источников, 17-го июня в Минске, прямо в здании облисполкома, был задержан «мэр» Солигорска Олег Поскробко.
По словам секретаря солигорского райисполкома, в Минск Поскробко поехал «в командировку».
Это уже второй руководитель города за два года, который попадает под стражу.
Факт задержания «Нашей Ниве» подтвердили в Следственном Комитете.
«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома.
Вчера, 17 июня, он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Преступление произошло в период работы подозреваемого на предыдущей должности. Проводится расследование», - отметили в Следственном комитете.