«Мэра» Солигорска задержали во время командировки 18.06.2019, 20:54

Олег Поскробко

Фото: ctv.by

Олег Поскробко был задержан в Минске прямо в здании облисполкома.

Как стало известно «Нашей Ниве» от источников, 17-го июня в Минске, прямо в здании облисполкома, был задержан «мэр» Солигорска Олег Поскробко.

По словам секретаря солигорского райисполкома, в Минск Поскробко поехал «в командировку».

Это уже второй руководитель города за два года, который попадает под стражу.

Факт задержания «Нашей Ниве» подтвердили в Следственном Комитете.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома.

Вчера, 17 июня, он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Преступление произошло в период работы подозреваемого на предыдущей должности. Проводится расследование», - отметили в Следственном комитете.