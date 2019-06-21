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Семашко рассказал, как Россия должна компенсировать Беларуси налоговый маневр

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  • 21.06.2019, 10:45
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Владимир Семашко
Фото: DELFI

Белорусская сторона ждет изменения формулы цены нефти.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью ТАСС заявил, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию РФ за налоговый маневр. Об этом пишет nn.by.

«Белорусская сторона продолжает рассчитывать на компенсацию Россией последствий проводимого маневра. У правительства России понимание проблем Беларуси в связи с этим, безусловно, есть. Мы приступили к обсуждению компенсационных механизмов», - отметил Владимир Семашко.

Они могут быть как в виде межбюджетных трансферов, так и в виде изменения формулы цены нефти, внесения в нее специальной скидки. Это основные возможные механизмы, которые обсуждаются.

«Размер же компенсации очевиден для двух сторон: должна быть возмещена разница в вывозных таможенных пошлинах, помноженная на объем поставляемой нефти», - сказал белорусский посол.

Налоговый маневр начался в нефтяной отрасли России в 2015 году. До 2018 года проходил его первый этап, в 2019-м начался завершающий, который продлится до 2025 года. По словам Владимира Семашко, на первом этапе маневра Беларусь потеряла $3,6 млрд, которые никак не компенсированы.

«Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время Беларусь потеряет еще $10,6 млрд при мировой цене нефти $70 за баррель и $8,8 млрд при цене $60 за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по $3 млрд», - привел данные посол.


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