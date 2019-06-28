Гендиректор «Марко»: Если мой внук пойдет в белорусскую армию, то может шпионом быть 8 28.06.2019, 22:39

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Николай Мартынов

Фото: Vitebskvid

Николай Мартынов обратил внимание министра обороны на абсурдность нового законопроекта «об отсрочках».

В пятницу скандальный законопроект обсудили и, конечно, одобрили в Совете Республики. Однако несколько человек все же позволили себе критические замечания. Довольно смелым выступлением отметился Николай Мартынов, гендиректор «Марко».

В присутствии министра обороны Андрея Равкова он рассказал о восьмилетнем внуке, который живет в Америке и приезжает на лето в Беларусь. Мальчик — гражданин США, но имеет и белорусский паспорт.

— Когда ему исполнится 18 лет, я так понимаю, придет повестка, — цитирует Мартынова tut.by. — И если он приедет сюда в отпуск в 19, 20 лет, его не выпустят. Это понятно. Но если он пойдет в армию, то может шпионом быть.

Министр обороны, похоже, к такому повороту был не готов.

— У нас есть примеры в стране, когда иностранные граждане и те, кто имеет двойное гражданство, приходили и призывались на службу, — заявил Равков.

И объяснил, что молодой человек в любом случае должен явиться в военный комиссариат, пройти медицинское обследование и уже потом будет решаться вопрос о службе или отсрочке.

«Палата представителей» и Совет Республики продемонстрировали свою несостоятельность, ободрив непопулярный и скандальный законопроект. Однако некоторая интрига сохраняется – чтобы новый закон вступил в силу, его должен подписать Лукашенко.