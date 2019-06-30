«В 20 лет не думают про пенсию»: Костевич отказалась включать службу в армии в страховой стаж 12 30.06.2019, 10:57

1,736

Ирина Костевич

Министр финансов поддержал чиновницу.

Включать ли службу в армии в страховой стаж, обсуждали на сессии в так называемом «парламенте». Министр труда Ирина Костевич скептически отреагировала на предложение о возможном включении службы в армии в страховой стаж, сообщает tut.by.

— Здесь на чашу весов можно поставить… У нас страховой стаж к 2025 году будет 20 лет. Пенсионный возраст для мужчин — 63 года (к 2022 году. — Прим. ред.). 43 года трудовой активной жизни. И за эти 43 (года. — Прим. ред.) проблема набрать 20 лет страхового стажа? — отметила Ирина Костевич.

— В 20 лет они не подумают об этом, про пенсию, — заметила Ирина Костевич.

Позже «сенатор» Нина Железнова поинтересовалась у министра финансов Максима Ермаловича включением в страховой стаж службы в армии.

— Бюджет, к сожалению, имеет свои ограничители, — отметил Максим Ермалович. — Есть первое правило, которому мы всегда должны следовать. Я всегда призываю своих работников, которые рассматривают те или иные законопроекты, и я думаю, что это основное правило реализации той политики в области выплаты пенсий, что нельзя выплачивать пенсии в том случае, если человек не перечисляет средства в Фонд социальной защиты. Это самое основное.

Министр финансов заявил, что в страховой стаж можно включать только те периоды, в течение которых уплачиваются взносы в ФСЗН.

— Неужели пенсия является основным фактором, влияющим на принятие решения о службе в армии? Мне кажется, что это не так. Я не противник, но за эффективность использования бюджетных средств отвечаю я. И решение надо принимать исходя из того, куда мы эти деньги потратим наиболее эффективным способом, — отметил Максим Ермалович.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. Ежегодно эта планка увеличивается на 6 месяцев — до 20 лет в 2025 году.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет 112,01 рубля.