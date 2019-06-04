Анджей Дуда: Поляки показали, что решительно отвергают коммунизм и коммунистов 4.06.2019, 19:20

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши заявил, что выборы 1989 года стали большой победой для поляков.

В Сенате с участием президента Польши Анджея Дуды проходят церемонии по случаю 30-летия частично свободных парламентских выборов в Польше. Выступая с трибуны, глава польского государства подчеркнул, что выборы 1989 года стали большой победой для поляков, передает «Радио Польша».

«В случае Сейма это были частично свободные выборы, однако, поляки показали, что решительно отвергают коммунизм и коммунистов. Они отвергли тот строй и ту власть, тех представителей Москвы здесь, в Варшаве», - отметил президент Польши.

Напомним, частично свободные выборы 1989 года стали результатом договоренностей между коммунистической властью и представителями части оппозиции, духовенства и проведения Круглого стола. Лагерь «Солидарности» тогда получил 99 из 100 сенаторских мест и все 161 мандат депутатов, предназначенных для беспартийных кандидатов.