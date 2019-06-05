За 30 лет ВВП Польши увеличился на 160% 7 5.06.2019, 14:42

Фото: charter97.org

Доходы домашних хозяйств при этом выросли в два раза.

Польский экономический институт опубликовал отчет, в котором подведен итог перемен в Польше за последние 30 лет. Как отметил директор Института Петр Арак, 30 лет назад польская экономика выглядела совершенно иначе, сообщает «Радио Польша».

«Польша изменилась, причем в лучшую сторону. Наш ВВП увеличился на 160%. Стоит напомнить, что 30 лет назад в польской экономике была рецессия, мы не знали такого понятия как безработица. За 30 лет Польша изменилась: увеличился сектор услуг – на него приходится 58% работающих в Польше людей, сократилось сельское хозяйство. В промышленности снизилось количество трудоустройств, но удерживается большое участие этого сектора в польской экономике», - сказал директор Польского экономического института.

Петр Арак также добавил, что за 30 последних лет доходы домашних хозяйств увеличились в два раза. Однако, одним из результатов периода трансформации стал рост неравенства в доходах. Доходы самых богатых поляков, которые составляют 1% населения, выросли на 450%, тогда как в общем по стране – на 73%.

Отчет Польского экономического института также показывает рост уровня образования поляков, увеличение средней продолжительности жизни и улучшение инфраструктуры в стране.