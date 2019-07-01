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«Баста»: Отсидеться не получится

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  • 1.07.2019, 13:16
  • 5,406

Либо в «списках крепостных», либо отправим самодуров на свалку истории.

Белорусские чиновники не такие уж и тугодумы, какими кажутся. Они не умеют выполнять свои прямые обязанности, но на уровне рефлексов знают, как можно поживиться за наш счет, пишет телеграм-канал «Баста».

Готовы тысячи студенты работать бесплатно под угрозой отчисления или выселения из общаги? Почему бы не поставить это на поток?

Вчера Лукашенко поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения. Можно не сомневаться, что она не ограничится теми, кто уже проявил себя в качестве «терпил». Банк данных будут совершенствовать и расширять. «Закон Равкова» не зря принимали, власти рассчитывают, что студенты еще сильнее будут держаться за учебу и согласятся на любые издевательства. Отсидеться не получится.

Либо в «списках крепостных» будем все, либо отправим самодуров-рабовладельцев на свалку истории.

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