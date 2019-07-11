Импортозаместители «Википедии» 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.07.2019, 16:48

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Российский аналог «Википедии» хотят сделать «идеологически правильным».

Кремль выделил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций деньги из федерального бюджета на создание "общенационального интерактивного энциклопедического портала", который в перспективе доложен стать российским аналогом самой Википедии.

Одной из главных задач будущей платформы, согласно проекту будущего законопроекта, является "идеологически правильная передача информации, которая не идёт в разрез с интересами РФ". Переводя на русский язык: "банальная пропаганда".

Примечательно, что делается это на фоне громкого скандала с блокировкой администрацией Википедии семи профилей редакторов, которые массово добавляли в интернет-энциклопедию правки с критикой оппозиционных деятелей России и позитивными оценками работы действующих чиновников.

Кремлёвские тролли действовали по одной схеме: добавляли негативные комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и независимых журналистов.

Например, один из заблокированных редакторов добавил в статью про политика Дмитрия Гудкова упоминание о коллекторском агентстве его брата со ссылкой на РИА "ФАН", которое связывают с владельцем "базы троллей" Евгением Пригожиным.

Те же редакторы 8 июня создали статью "Дело Ивана Голунова", в которой полностью переписали позицию обвинения.

При этом они же вносили правки с положительными комментариями в статьи о государственных чиновниках и инфраструктурных проектах, вроде "Северного потока-2".

Пригожин — единственный человек из не-губернаторов, о ком авторы из этого списка пытались писать хорошо и убрать негатив.

Судя по всему, именно эти недоредакторы из команды "троллей повара Путина" и станут главными авторами "российского конкурента Википедии". Импортозамещение по-чекистски.

Телеграм-канал «Запретное мнение»