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Фотофакт: Что стало с дорогами в Минске после репетиции парада

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  • 2.07.2019, 15:25
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Их ремонт оплатят из дорожного побора.

Вчера вечером в Минске репетировали парад военной техники к 3 июля: по городу проехала колонна из более чем 280 единиц колесного и гусеничного транспорта. Одни горожане смотрели на нее с интересом, другие — возмущались из-за возникших пробок. Но и тем, и другим после парада останутся дороги, по которым колесил тяжелый транспорт. Tut.by проехал по маршруту следования колонны и посмотрел, как выглядят улицы города после прохода по ним танков и гаубиц.

И во время репетиции, и во время парада техника двигается по утвержденному графику. Причем составлен он так, что по некоторым улицам (например, Стариновская, проспекты Машерова и Независимости) танки проезжают и туда, и обратно. Это значит, за два дня аж четыре раза!

И если во время проведения парада жары не обещают, то вчера днем температура воздуха достигала +32 градусов. В таких условиях асфальтобетон размягчается, а из-за проезда по нему тяжелых машин дорожное покрытие больше подвержено деформации — образованию колеи и неровностей. Чтобы уменьшить этот риск, во время прошедшей репетиции поливочные машины охлаждали проезжую часть водой.

А уже после генеральной репетиции коммунальники мыли и подметали дороги, да так активно, что асфальтовой крошкой утром была засыпана половина прилегающих тротуаров.

К сожалению, без повреждений на проезжей части не обошлось. Правда, явные «ранения» асфальтобетон получил не везде: там, где не так давно была уложена новая дорожная одежда, все хорошо. А вот там, где колонна поворачивала, а также на улицах, где давно не было ремонта, повреждения не только видны невооруженным глазом, но и слышны при движении на автомобиле: создается впечатление, что едешь по стиральной доске. Больше всего следов в местах проведения ямочного ремонта — латки просели и получились ямы с впечатанным узором от гусениц.

Улица Стариновская

Площадь Бангалор

Проспект Победителей

Улица Саперов

Чтобы не повредить асфальт, танк должен ехать очень медленно

Оперативный комментарий с оценкой дорожного покрытия после репетиции парада в ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома получить не удалось.

Но представитель дорожной отрасли со стажем на условиях анонимности рассказал, как можно защитить дороги от танков.

— Надо использовать специальные резиновые накладки, так делается во всем мире. При этом гусеничный транспорт должен ехать с минимальной скоростью, без пробуксовок и рывков, не разворачиваться: если такие условия соблюдать, то ничего страшного не произойдет, — считает специалист. — Если техника едет на штатных гусеницах — асфальту не поздоровится. Особенно если двигаться она будет в жару, ведь дорожное покрытие будет еще большей температуры. Образовавшуюся колею и следы от гусениц колеса автомобилей не закатают, а асфальт начнет шелушиться и выкрашиваться.

Кстати, после парада, чтобы привести дороги в порядок, проводят поверхностную обработку покрытия с использованием мелкого щебня. Но нужно понимать, что это тоже расходы бюджета. А дорожники все время говорят о нехватке финансирования.

Почему же танки «не обувают»?

Еще в 2017-м году Минобороны сообщало, что асфальтоходные башмаки можно установить на четыре модернизированных танка Т-72Б3, которые военные получили в том же году. На танках, которые не прошли модернизацию, гусеницы не обеспечивают возможности установки данных изделий.

Сейчас в военном ведомстве сообщили, что «все сделано для того, чтобы минимизировать ущерб». Например, в этом году количество образцов гусеничной техники уменьшили в два раза: если раньше было представлено до девяти образцов, то в этом году — четыре.

— Асфальтоходные башмаки на танках Т-72Б3 использовать можно, но у них есть одна конструктивная особенность, которую мы учли. Когда техника уходит с места проведения парада, нужно ехать со скоростью до 40 км/ч — для того чтобы вся колонна не стала. Но при такой скорости эти башмаки с танка просто слетают, а это небезопасно для окружающих людей. Поэтому было решено их не использовать, — объяснил Владимир Макаров.

При этом представитель Минобороны, ссылаясь на сведения инженера-дорожника Николая Куща, уточнил, что гусеничная техника не оказывает никакого разрушающего воздействия на современное асфальтобетонное покрытие улиц Минска и дорог общего пользования.

— Благодаря широким гусеничным лентам танк Т‑72 создает низкое удельное давление на проезжую часть, не говоря уже о другой, значительно более легкой гусеничной технике. Поэтому, если где-то и есть повреждение асфальта, то это значит, что нарушена технология укладки покрытия. На параде будет прицеп с танком, но последствий для асфальта от этого колесного прицепа больше, чем от танка, поэтому доставлять таким образом гусеничную технику нет необходимости.

История противостояния танков и асфальта

В 2016-м и 2017-м годах белорусы подписывали в интернете петиции против проведения в столице парадов с тяжелой техникой в черте Минска. Авторы указывали на транспортный коллапс, который возникает во время репетиций парада, разбитый асфальт, грохот военной техники и загрязнение воздуха.

В 2016-м из госсекретариата Совета безопасности ответили, что «среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в районе маршрутов следования механизированной колонны не превышают установленных гигиенических нормативов». По поводу разбитых дорог сообщается, что «Горремавтодор» осматривает дорожное покрытие на участках, по которым передвигалась механизированная колонна и ликвидирует дефекты проезжей части, возникшие при передвижении техники с гусеничными движителями. Сообщалось также, что Минобороны прорабатывает вопрос о возможности использования специальных тягачей для доставки военной техники с гусеничными движителями к месту проведения парада.

В 2017-м из Минобороны ответили, что «порядок подготовки и проведения парадов устанавливает Лукашенко», кроме того, проведение военных парадов поддерживает подавляющее большинство граждан, а перенос его за пределы столицы приведет к значительному увеличению затрат на подготовку и проведение мероприятия.


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