Наводнение в Сибири: масштабы стихии растут 1 2.07.2019, 16:24

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Опубликованы последние данные.

По последним данным, в результате паводка и наводнений в населенных пунктах Иркутской области погибли по меньшей мере 18 человек, передает русская служба ВВС. Губернатор заявил, что спасатели не предупредили о масштабе надвигающегося бедствия. В МЧС говорят, что предупреждали "о колебаниях уровня воды".

Новую информацию о количестве погибших сообщил губернатор региона Сергей Левченко, ссылаясь на МЧС.

Начальник областного управления МЧС Валентин Нелюбов сообщил, что во вторник были обнаружены тела еще четырех погибших.

Еще 17 человек на данный момент числятся без вести пропавшими, добавил Нелюбов. В пресс-службе правительства Иркутской области уточнили, что четверо из 17 обнаружены и "они живы".

Количество погибших может еще увеличится, так как сейчас идет разбор разрушенных домов, сказали в пресс-службе Интерфаксу.

Накануне в МЧС сообщали о 14 обнаруженных жертвах и 13 пропавших без вести. Четыре человека погибли в Нижнеудинском районе, девять - в Тулунском и один - в Тайшетском. Шестеро из них утонули, причиной смерти еще одного врачи назвали переохлаждение.

Вышедшие из берегов реки на несколько метров превысили допустимый максимум в городах Тулун и Нижнеудинск. Многоквартирные дома оказались затоплены до третьего этажа. На шесть километров затопило федеральную автотрассу "Тулун". Частные дома, снесенные потоком, образовали затор около моста на трассе.

Губернатор и МЧС

Во вторник губернатор Левченко обвинил МЧС в том, что спасатели не предупредили о масштабе надвигающегося бедствия. И областные, и городские власти не получали данных, заявил он.

В ответ в МЧС сообщили, что еще 24 июня оповестили "о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков", а 26 июня распространили экстренное предупреждение о прогнозируемом подъеме уровня воды в пяти реках.

"Спасатели обратились к местным жителям с призывом заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления", - заявили в МЧС.

Эвакуация происходила в спешке, рассказывали очевидцы - многие жители, например, не смогли отпустить с цепи своих собак и забрать их с собой. Животных находили на крышах частных домов.

Число госпитализированных из паводковой зоны в Иркутской области во вторник выросло до 200 человек, сообщил министерство. Накануне российский вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что число пострадавших от наводнений превысило 750 человек, 153 человека на тот момент были госпитализированы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей. Они привели к наводнениям. С 27 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, он распространяется на шесть районов: Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский и Куйтунский.

К утру понедельника в пострадавших районах подтопленными оказались 83 населенных пункта, в которых проживают почти 33 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей, сообщали в МЧС.

Вечером 1 июля уровень воды в реке Ия, где в субботу был достигнут максимум в 13,87 метра, опустился до 9,9 метров - однако этот показатель все равно почти на три метра больше критического.

На помощь гражданским специалистам были переброшены военные (об этом просил Путин министра обороны Сергея Шойгу). Сообщалось, что в зону бедствия направлены около тысячи военнослужащих. Центральный военный округ доставит из Барнаула и Новосибирска шесть механизированных мостов.