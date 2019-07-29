Наступило время Ша 11 Артемий Троицкий

29.07.2019, 14:27

6,842

Артемий Троицкий

Новейшее Российское Чудо: шаман Александр, сделано в Якутии.

Александр Габышев, 51 год. Шаман. Вышел из Якутска в марте. Идет пешком в Москву изгонять Путина. Бог ему так велел. И Он же сообщил, что президент РФ — демон, темная нежить, которую не терпит природа и от которой изнемогает вся большая страна. Шаман Габышев — веселый, открытый и доброжелательный человек невысокого роста. Совершенно не производит впечатления сумасшедшего, психопата или оглашенного. Я раньше бывал в Якутии, дружил с музыкантами и общался с шаманами: это абсолютно нормальные люди, только знают и умеют больше, чем остальные. Очень сильные и излучают энергию. Это заметно. Шаманское сообщество Якутии — и мужское, и женское — Александра на поход благословило. Конечная точка маршрута и магический обряд изгнания/очищения — Москва, август 2021 года.

Я впервые прочитал о шаманской миссии по избавлению страны от высшего начальства еще в июне, то есть до того, как Габышев освободил Читу и Улан-Удэ. История мне очень понравилась: ведь чистая художественная литература, не правда ли? Вспомнилось все — от героических сказок народов мира до Пелевина и Сорокина. Не говоря уже о Сервантесе. А также Гарри Поттере из последнего тома. И я выложил репортаж про шамана-ходока в свои, извините, «социальные аккаунты». Резонанс поразил до глубины души: мой сонный твиттер (140 000 подписчиков) и публичный (личный давно в коме) фейсбук (38 000) разразились тысячами лайков и сотнями комментариев. Такого не припомню! И главное — все радостные, счастливые! Можно сказать, форические; а лейтмотив: ура! наконец-то! вот это да! удачи тебе, шаман!!! Многие предлагают составить компанию, подвезти, даже взять билет на самолет бизнес-классом. Заметьте: подписчики у меня — не дети и тем более не душевнобольные.

Эта удивительно вдохновенная, катарсическая, исполненная утопической надежды реакция множества людей (в которой напрочь утонули и циничные комментарии ольгино-савушкинских уродцев, и резонные ремарки горестных «реалистов») заставила меня отнестись к промыслу якутского шамана со всей серьезностью.

Наверное, это нехорошо. Но, судя по всему, в России народ, с одной стороны, и государство с элитой — с другой дошли в 2019 году до такого универсального противостояния, что нормальными методами их из клинча не вывести. «Выборы» и раньше не работали, а сейчас, в разгар московско-питерского расколбаса не сработают тем более. И, к счастью, все и вся это наконец-то поняли. «Реформы сверху» — та же история. Лидеров, готовых жертвовать собой ради народного блага, в Кремле, к сожалению, не держат и не выращивают. «Государственный переворот»: трусость, безынициативность и общая низкокачественность нынешней номенклатуры не позволяют всерьез рассчитывать и на этот вариант. Значит, остается то, чем сейчас активно не то грезит, не то пугает прогрессивная публицистика и политология — народный бунт, «улица», революция. Но и тут проблема, причем неразрешимая: настоящих буйных среди вожаков мало; изнемогающая популяция готова изнемочь еще; власть аморально и физически готова к любому геморрою и обложилась силовиками по самое не могу.

Выхода нет. Это понятно. Но перемен-то, как завещал великий Цой, ждут!

И вот тут возникает из ничего, как эманация чаяний народных, Оно. Новейшее Российское Чудо. Сделано в Якутии. Исполнено натуральной мистики и наделено светлой природной силой. Путинская камарилья постоянно торчит на Афоне и летает приватными джетами в Бари к мощам Николая Чудотворца, но у нас на этот хитрый болт появился свой чудо-винт — космическая энергия языческих богов и белая магия жрецов их! Не зря, ох не зря такую всероссийскую популярность в последнее время обрело слово «сказочный»… Впрочем, чудотворцы, блаженные и юродивые всегда имели авторитет в России, а в нехорошие времена особенно. Вспомним Василия при Иване IV и Григория при Николае II. Да и Жанна Д’Арк, изгонявшая оккупантов, слышала голоса и вообще не отличалась крепким душевным здоровьем. Хотя, как мне представляется, все эти средневековые аргументы к случаю «Александра при Владимире» имеют отдаленно-символическое отношение, поскольку его программа (сформулированная на митинге в Чите) не содержит никакой эзотерики, предельно жизненна и конкретна. Имя ей — прямое народовластие.

Занятно, странно, но этот «волшебный» (по убеждению самых трезвых), «бредовый» сценарий имеет четкую политическую логику!

Ведь если власть сакральна, как внушают без устали облучатели с кремлевских башен, то и избавление от нее должно быть сакральным, божественным — а не скучным (и скомпрометированным) «демократическим»! Я хорошо представляю себе этот процесс. Шаман Александр идет через всю Россию на запад, освобождая, как он сам говорит, людей одного города за другим. Иркутск, Новосиб, Екат, Нижний… За ним идет «группа поддержки» — сотни, тысячи. Фуры трубят, «Лады» бибикают: салют шаману! Трусливые губернаторы строят ему козни, фээсбешники вьются черным вороньем, менты пытаются остановить и повязать, народ отбивает… Молва растет и ширится. Миллионы замерли. А он идет. Бубен наготове. Уже ритуал, однако!

Артемий Троицкий, «Новая газета»