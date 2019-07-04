CК: По делу о взрывах 3 июля задержаны иностранцы 15 4.07.2019, 19:13

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По словам ведомства, задержанные прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи.

По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — говорится в сообщении.

28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.