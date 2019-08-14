Пакистан пригрозил Индии «преподать урок» 14.08.2019, 21:56

Премьер Пакистана высказался на фоне обостряющего конфликта в Кашмире.

Пакистанский премьер-министр Имран Хан предупредил Индию о решительном ответе Исламабада на любую попытку провокации Дели в контролируемой Пакистаном части Кашмира. По его словам, если Индия каким-либо способом нарушит международное право, то пакистанская армия будет драться до конца с тем, чтобы «преподать урок» Индии, передает polskieradio.pl.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией.