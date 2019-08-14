Ангела Меркель: Германия поддерживает Литву в вопросе БелАЭС 1 14.08.2019, 22:06

Ангела Меркель

Канцлер Германии призвала ЕС следить за ситуацией вокруг Островецкой АЭС.

Ангела Меркель высказалась о Белорусской АЭС, строящейся в Островецком районе в 30 километрах от границы с Литвой. Произошло это 14 августа в Берлине на совместной пресс-конференции канцлера Германии и литовского президента Гитанаса Науседы.

"Германия поддерживает Литву, чтобы выполнялись более высокие критерии безопасности, — цитирует слова Меркель Delfi. — ЕС должен следить, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы".

Как известно, власти Литвы неоднократно заявляли, что обеспокоены безопасностью Белорусской АЭС, обращались к международным структурам. Официальный Минск с этими претензиями категорически не согласен. Президент Литвы в Берлине заявил, что станция строится с нарушениями требований безопасности, а место для нее белорусы выбрали не из экономических соображений, а из геополитических.

"Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее функционирования претворила в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо", — сказал Гитанас Науседа.

Первый энергоблок Белорусской АЭС должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2019 года.