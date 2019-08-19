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«Радиация уничтожила костный мозг»: в Москве скрывают результаты анализов архангельских медиков

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  • 19.08.2019, 7:50
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«Радиация уничтожила костный мозг»: в Москве скрывают результаты анализов архангельских медиков

Из-за ядерного ЧП на полигоне под Северодвинском пострадали и водолазы.

Региональные власти решили прекратить отправку врачей Архангельской областной клинической больницы на радиологическое обследование в Москву, куда их должны были направлять после контакта с пациентами из зараженного радиацией военного полигона под Северодвинском.

Об этом рассказал знакомый с обстоятельствами дела источник Newsader, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. По его словам, это произошло после того, как у одного из архангельских медиков, непосредственно контактировавших с пострадавшими от взрыва ядерного устройства в Белом море, выявили радиационное заражение.

Секретные анализы

Желание пройти проверку в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна изъявила значительная часть персонала областного медучреждения – порядка 60 медиков, как сообщало накануне издание The Moscow Times. Из слов нашего собеседника следует, что с момента ядерного инцидента, произошедшего 8 августа, в российскую столицу успели вылететь две группы медиков. По данным информатора Newsader, несколько дней назад стало известно о том, что в крови одного из докторов обнаружен радиоактивный цезий-137. Результаты анализов, отметил он, держатся в секрете от проходящих обследование врачей и направляются из Москвы в архангельский Минздрав.

"Обследуемым на руки никаких итогов обследования не дают. С боем удается сфотографировать только собственные анализы", – указал информатор в своем электронном сообщении.

В письме он упомянул участвовавших в инциденте водолазов, которые тоже оказались в центре Бурназяна. Об их судьбе, сказал наш источник, известно немногое. "Ежедневно им проводится переливание крови, так как радиация убила их костный мозг, и своя кровь не вырабатывается, а перелитая донорская за сутки разрушается радиацией", – объяснил собеседник.

"Самое странное", как он выразился, произошло несколько дней назад. "Вдруг прекратилась отправка групп медиков на обследование в Москву – якобы, ввиду нехватки средств: одна группа из десяти человек обходится области в полмиллиона рублей. Взамен им предложено пройти обследование в Архангельске в больнице Семашко, относящейся к одному ведомству с центром Бурназяна. Но здесь нет необходимой аппаратуры. Медики воспринимают это как желание власти скрыть истинное количество пораженных, чтобы сэкономить на последующих исках", – заявил источник.

Затраты на лечение одного человека могут быть немалыми: по данным другого источника Newsader, специализирующегося в сфере рентгенологии, полные плановые проверки в подобных случаях необходимо проводить каждые полгода на протяжении фактически всей жизни.

Теперь коллектив рассматривает возможность обращения в суд, однако опасается возмездия со стороны руководства. "Люди настроены решительно, но они боятся, что в случае ухудшения обстановки многим врачам будут грозить поднятием старых дел за прошлые врачебные ошибки и жалобы. Намеки на такой вариант уже поступили", – пояснил наш собеседник, добавив, что, по мнению медиков, "в случае эскалации будет найден стрелочник, например главврач областной больницы".

Минздрав отрицает

В свою очередь Министерство здравоохранения России отрицает информацию о радиационном поражении одного из медиков, сообщав ТАСС. По данным ведомства, специалисты Федерального медико-биологического агентства обследовали 91 специалиста областной клинического больницы в Архангельске, а 20 медработников прошли специальное дополнительное обследование в ФМБЦ имени Бурназяна в Москве. "Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней не было выявлено ни в одном случае", – заверили чиновники.

Неделей ранее именно этот – упомянутый выше – источник раскрыл для нас сведения о том, что сотрудники санитарной авиации и медики в Архангельской областной клинике не были уведомлены о радиационном заражении лиц, которых они приняли после аварии на полигоне. Всех медиков, по его словам, сотрудники ФСБ обязали подписать документы о неразглашении. Позже – уже независимо от Newsader – аналогичная информация была обнародована в The Moscow Times со ссылкой на руководящий состав клиники. По рассказам сотрудников, в областную больницу пациентов доставили в обнаженном виде, а обернуты они были в прозрачные пластиковые материалы.

Накануне наше издание опубликовало сделанную скрытой камерой видеозапись, на которой военнослужащий в беседе с жителями села Нёнокса заявил о том, что 8 августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний взорвался ракетный двигатель, работающий на ядерных изотопах. Во время беседы с обеспокоенными селянами военный заверил их в отсутствии радиоактивной угрозы для населения и признался, что под Северодвинском военные тесты такого рода проходили и раньше, хотя об этом никогда не сообщалось. Он призвал местных жителей не приближаться к оцепленному району побережья, куда после аварии использованное при испытаниях оборудование было отброшено волнами.

Ядерные батарейки

8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался, как сообщало Минобороны, "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства.

Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Власти заверяют, что в настоящее время фон нормализовался. Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщила, что взрыв произошел при испытании прототипа крытой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" – SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО. Аналогичную информацию озвучил президент США Дональда Трамп, добавив, что США "многое узнали" из российской катастрофы и что американцы располагают более совершенными технологиями в данной области. Агентство Reuters указало, что произошедший в Белом море инцидент связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет.

15 августа "Известия" сообщили, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при работе над перспективным ускорителем – новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".


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