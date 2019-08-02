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Социологи: Более миллиона москвичей готовы выйти на протест 3 августа

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  • 2.08.2019, 22:12
  • 3,129
Фото: ТАСС

Москва готовится к очередному протесту за допуск оппозиции к выборам.

Всю неделю москвичам поступали звонки от социологических компаний. И вот появились первые результаты соцопросов. Фонд Петербургская политика пишет, что чуть более 30 % москвичей поддерживают протесты, передает belsat.eu.

Участие в акции протеста 3 августа, по данным опроса, готовы принять 11% москвичей.

Как заметила «Медуза», на московские акции выходит гораздо больше людей, чем регистрируется на них в социальных сетях. Московские власти же на завтра внезапно заявили о проведении фестиваля Шашлык Live с участием известных музыкантов. Правда, часть музыкантов уже написала, что ни про какой фестиваль завтра они не знают.


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