«Роснефть» перевела почти всю валюту в доллары 5 25.08.2019, 9:07

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Долларовый долг российского монополиста при этом также вырос.

«Роснефть» практически до нуля сократила вложения в евро, избавившись от 90% ликвидных активов в европейской валюте, следует из комментариев компании к отчетности за второй квартал, пишет finanz.ru.

Если на начало года «валютная подушка» «Роснефти» состояла на 43% из евро и 57% из долларов, то к 30 июня доля американской валюты выросла до 89%, а европейской - рухнула до 11%.

За полгода общая сумма активов в евро у казначейства «Роснефти» упала более чем в 8 раз - с 5,9 до 0,7 млрд евро.

На конец прошлого года евро был единственной валютой, которую компания держала в избытке: ее объем на балансе превышал долг. Разница - около 2 млрд евро - представляла из себя чистую длинную позицию в виде наличных на счетах, банковских депозитов и краткосрочных финансовых активов.

Однако эти вложения были почти полностью ликвидированы. На 30 июня чистый долг в европейской валюте составил 2,8 млрд евро.

Объем долларовых активов также сократился: на начало года у «Роснефти» было 9,3 млрд долларов, на конец первого квартала - 8,8 млрд, на конец второго - уже 7,2 млрд.

Общий размер «валютной подушки» сжался более чем вдвое - с 16,3 млрд долларов в начале года до 8 млрд на конец второго квартала. Причем запасы непосредственно наличной валюты в кассе и на банковских счетах упали почти в 5 раз - с 8,2 до 1,8 млрд долларов (с 572 до 111 млрд рублей, согласно отчетности).

Запасы рублевых активов изменились незначительно - с 417 млрд рублей в начале года до 383 млрд на 30 июня. В результате на конец отчетного периода «Роснефть» хранила финансовые активы на 52% в долларах, на 42% - в рублях и на 6% - в евро.

Валюту на счетах компания использовала, чтобы погасить долг, прежде всего рублевый: за полгода он сократился на 401 млрд рублей. Лишь незначительная часть - 0,4 млрд евро - ушла на выплаты обязательств в европейской валюте.

Долларовый долг «Роснефти» при этом даже вырос - с 26,7 до 26,8 млрд долларов.

В настоящий момент у «Роснефти» есть около 890 млрд рублей ликвидных средств. Этот запас полностью покрывает краткосрочный долг, который нужно погасить в ближайшие 12 месяцев (737 млрд рублей), отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Тем не менее, проедать всю денежную подушку «Роснефть» позволить себе не может. Компании «необходим запас ликвидности на фоне санкционного давления», напоминают в банке.