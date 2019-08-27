NEXTA нашел новую резиденцию Лукашенко 13 27.08.2019, 17:50

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То, что вы увидите - для простых людей не предназначено.

Если украинцы оценили резиденцию Януковича "Межигорье" лишь после его свержения, то белорусы, благодаря Telegram-каналу NEXTA, могут виртуально побывать в резиденциях Лукашенко уже сейчас. Их у него - целых 18, но ничего невозможного нет.

То, что вы увидите - для простых людей не предназначено. Поэтому над всеми резиденциями Лукашенко запрещены полеты беспилотников. Но ненависть запретить невозможно, а ненавидеть диктатора уже начинает даже его собственная обслуга - люди, которые от уборщицы до садовника десятки раз проверены и перепроверены КГБ и СБП.

Итак, представляем вам ранее не известную резиденцию Лукашенко "Причал". Она находится на берегу озера Лядское в Беловежской Пуще (точные географические координаты - 52°37'30.5"N 23°52'37.5"E).

Сразу отметим, что "Причал" не стоит путать с резиденцией "Вискули", находящейся в нескольких километрах отсюда. Ее Лукашенко терпеть не может и даже планирует перевести в статус обычного туристического объекта, т.к. именно там в 1991-м были подписаны Беловежские соглашения о ликвидации СССР, по которому он до сих пор очень тоскует. Из-за этой странности диктатора в том же районе в 2010 году было решено построить новую.

Она состоит из нескольких домиков (побольше - для "императора" и поменьше - для гостей), расположенных вокруг искусственного пруда на берегу озера Лядское (гусары, молчать). Указания о дизайне интерьеров Лукашенко давал лично, поэтому вышло то, что вышло - этакая дача успешного председателя колхоза.

На фото нетрудно заметить, что даже многие пульты от телевизоров до сих пор не распакованы. А все потому, что бывать тут "президент" так и не полюбил. Несмотря на вложенные миллионы.

Завтра мы продолжим знакомить вас с резиденциями Лукашенко. Не переключайтесь.