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Под Гомелем задержали россиянина с 5 тысячами пачек сигарет

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  • 3.08.2019, 13:38
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Сигареты изъяты.

В Добрушском районе на трассе М10 инспекторы ГАИ задержали россиянина с 5 тыс. пачек сигарет, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

На автодороге М-10 Граница России - Гомель - Кобрин 1 августа около 17.00 сотрудники ОГАИ Добрушского РОВД остановили автомобиль "Тойота". Им управлял гражданин России 1974 года рождения, который перевозил 5 тыс. пачек сигарет без соответствующих документов.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам ИМНС по Гомельской области. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1-1 ст. 12.7 КоАП Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).


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