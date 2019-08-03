Под Гомелем задержали россиянина с 5 тысячами пачек сигарет 3 3.08.2019, 13:38

1,450

Сигареты изъяты.

В Добрушском районе на трассе М10 инспекторы ГАИ задержали россиянина с 5 тыс. пачек сигарет, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

На автодороге М-10 Граница России - Гомель - Кобрин 1 августа около 17.00 сотрудники ОГАИ Добрушского РОВД остановили автомобиль "Тойота". Им управлял гражданин России 1974 года рождения, который перевозил 5 тыс. пачек сигарет без соответствующих документов.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам ИМНС по Гомельской области. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1-1 ст. 12.7 КоАП Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).