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Семья из Бреста создала проект поездов будущего

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  • 5.08.2019, 16:32
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Николай Коняев
Фото: vb.by

Кажется, они опередили Илона Маска.

Брестские инженеры и архитекторы разработали поезда будущего, сообщает «Вечерний Брест». Из Бреста до Москвы они способны домчать за 50 минут.

Авторы проекта — отец и сын Николай и Павел Коняевы, родом из Коссово (Брестская область). Они изобразили вакуумный тоннель — трубы на бетонных опорах в шести метрах над землей. Внутри него на огромной скорости перемещаются поезда на магнитной подушке. Система работает по принципу магнитной левитации. В определенном месте открываются шлюзы и выходят-заходят пассажиры, состав «ныряет» под землю и опять «выныривает».

Фото: vb.by

Идея инновационных поездов пришла еще много лет назад. В 1990-х годах Коняев-старший представил свою концепцию поезда на магнитной подушке в высшей технической школе в городе Бибарах (земля Баден-Вюртемберг). Немцы задавали много конкретных вопросов, но в конечном счете одобрили проект и предложили сотрудничать. Однако это оказалось непросто: после объединения Германии практически готовые технологии у страны выкупили китайцы.

Фото: vb.by

Со слов брестчанина, СМИ приписывают авторство поезда на магнитной подушке в вакуумтоннеле Илону Маску. Но он считает, что при описании концепции Маска HipperLoop часто используют термины и технические нюансы, которые включала в себя разработка Николая Коняева 70-х годов.

Фото: vb.by

Архитектор пытался продвинуть идею на представительной международной научно-технической конференции в МГСУ (Москва). Инициативу восприняли с энтузиазмом, но дальше дело не пошло. Зато тему для дипломной работы взял Павел Коняев. Его выставили на международном конкурсе в Италии. Европейцы просили использовать эту технологию для вокзала на границе ЕС и ЕАЭС под Брестом.

Николай Коняев
Фото: vb.by

На вопрос корреспондентов, почему именно Брест, Коняев-старший отвечает: «Хочу создавать там, где живу. К тому же, идея транспортного терминала на границе с Евросоюзом может быть воспринята в разных кругах. Конечно, столь масштабный и дорогостоящий проект можно осилить только в условиях международной кооперации. Но надо быть смелее, смотреть в будущее».


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