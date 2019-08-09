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Отток капитала из российских акций побил многолетний рекорд

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  • 9.08.2019, 13:33
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Отток капитала из российских акций побил многолетний рекорд

Распродажа на первой неделе августа достигла масштабов 2014 года.

Российский фондовый рынок в первую неделю традиционно неблагополучного августа пережил мощный отток иностранного капитала, пишет finanz.ru. С 1 по 7 августа фонды-нерезиденты избавились от акций и облигаций РФ на 540 млн долларов, подсчитали аналитики "БКС Глобал Маркетс" на основе данные EPFR Global.

По сравнению с последней неделей июля, когда с рынка ушло 120 млн долларов зарубежных инвестиций, распродажа ускорилась почти в 5 раз.

Для рынка акций РФ она второй по масштабам за последние пять лет, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Чистый отток со стороны фондов-нерезидентов составил 450 млн долларов. Суммы больше иностранцы выводили с МосБиржи лишь в 2014 году, на фоне обвала цен на нефть и санкционного шока.

Теперь причиной стали «опасения по поводу торговых войн», констатирует Смольянинов. Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели анонсировал введение 10-процентных пошлин на китайские товары в объеме 300 млрд долларов в год вдобавок к 25-процентным тарифам, уже действующим на 250 млрд долларов экспорта из КНР.

В результате под каток торговой войны впервые попал весь объем импорта из Китая в США. Пекин ответил девальвацией юаня, позволив ему преодолеть отметку 7 юаней за доллар впервые с 2008 года.

На этом фоне отток из российских ускорился вдвое (на прошлой неделе это было 220 млн долларов). Бумаги распродавали как фонды, инвестирующие исключительно в Россию (170 млн долларов), так и те, что покупают РФ «в пакете» с другими развивающимися рынками (50 млн).

Почти треть итоговой суммы - 141 млн долларов - вывели два крупных фонда - Pictet и Parvest, указывает Смольянинов.

Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на Россию, VanEck Vectors Russia ETF (RSX), сократил инвестиции на 11,62 млн долларов. Причем вся сумма была выведена в один день - 2 августа.

Возобновился отток из российских облигаций, продолжает Смольянинов: он составил 90 млн долларов против притока на 100 млн неделей ранее.

Настроения инвесторов ухудшились в отношении долга большинства стран EM: глобальная машина carry-trade, снабжавшая рынки «горячими деньгами», развернула потоки вспять на ожиданиях, что замедления мировой экономики и ухудшения прогнозов по спросу на сырье. За неделю фонды облигаций GEM потеряли 2 млрд долларов, что стало второй худшей неделей в 2019 году.

«После продолжительной и повсеместной эйфории в бондах EM как классе активов мы можем увидеть продолжение продаж по мере того, как центробанки развивающихся экономик снижают ставки, тогда как главную угрозу представляют торговые войны», - подчеркивает Смольянинов.

Динамика валют развивающихся рынков сделал август-2019 худшим 2015 года, когда Китай дал резко упасть юаню. Торговая война вновь вышла на первый план для инвесторов, и некоторые говорят, что неопределенность слишком велика, чтобы занимать твердые позиции на развивающихся рынках.

«Настало время снять немного фишек со стола в условиях такого обилия фоновых шумов вокруг торговли и в целом вялого роста глобальной экономики», - говорит Рэй Цзянь, портфельный менеджер и глава отдела облигаций развивающихся стран в Amundi в Лондоне, фонд которого опередил 95% конкурентов в этом году.


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