И снова здравствуйте, вакханалия 3 13.09.2019, 16:53

Диктатор повторил все свои штампы о «выборах».

Назначая новых послов и руководителей районной вертикали, Лукашенко традиционно призвал чиновников сплотиться перед лицом угрозы «расшатать страну». Прозвучало и успевшее набить оскомину слово «экзамен», и подзабытая «вакханалия» (цитируется по сообщениям пресс-службы), пишет «Салiдарнасць».

— В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться.

Затем Александр Лукашенко сделал любопытную оговорку о пристальном внимании к некоторым из кандидатов в депутаты. Он подчеркнул, что «если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом — по нему».