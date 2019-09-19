Политолог о разносе Лукашенко: Он бессилен против времени и это его раздражает 2 19.09.2019, 16:17

Александр Класковский

Интернет оголяет все промахи власти.

На встрече с членами правительства и руководством своей администрации Александр Лукашенко заговорил о скандале в гомельской школе. При этом снова досталось Сергею Румасу и Наталье Кочановой, которые, по словам пресс-секретаря руководителя страны Натальи Эйсмонт, ранее получили строгое предупреждение за произошедшее в Гомеле.

Александр Лукашенко не выбирал слов ни в адрес чиновников, ни в адрес участников инцидента в школе:

— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

О том, почему Лукашенко ополчился на Румаса и Кочанову, «Салідарнасці» рассказал политический обозреватель Александр Класковский:

— Очевидно по тону сегодняшнего совещания, что Лукашенко в принципе раздражен состоянием дел в экономике и в стране в целом. Он уже держит в уме предстоящие президентские выборы и его раздражает тот факт, что у властей нет ресурса для заметного улучшения благосостояния электората. Как это было в так называемые жирные годы.

В такой ситуации Лукашенко ищет крайних, считает эксперт. Хотя и сам в ситуации с Гомелем возмущался фактом увольнения педагога: мол, нашли стрелочника.

— Но Лукашенко сам регулярно находит крайних. Сегодня пообещал отправить правительство в отставку в случае невыполнения годового плана. Хотя уже понятно, что план не будет выполнен. За восемь месяцев рост экономики составил 1,1% при годовых планах в 4%. И нет никаких предпосылок для скачка в конце года, — подчеркнул политолог.

Ни Румас, ни кто-либо другой на его месте, не способен выполнить планы, которые правительство под кнутом же Лукашенко и утвердило, считает политический обозреватель.

Эксперт обратил внимание на то, как Лукашенко во время доклада отзывался о социальных сетях и интернете:

— Реалии информационной эпохи, открытого общества явно напрягают Лукашенко. Вопреки желаниям заматеревшего режима законсервировать страну в прошлом, они меняют всю систему отношений в обществе. Сегодня уже ничего не утаишь. Интернет делает власть подконтрольной, оголяет все ее промахи. Каждый ляп, одиозный шаг тут же вызывает огромный резонанс.

По словам Александра Класковского, Лукашенко предпочитает действовать старыми методами: накачкой и запугиванием. Он сам сперва спровоцировал разговоры о транзите власти, а теперь эта волна разговоров его начинает раздражать, так как Лукашенко не хочет выглядеть в глазах подчиненных хромой уткой:

— Он понимает, что вертикаль будет держать нос по ветру и думать, как ей жить при переменах в стране. А тут еще и Россия подбрасывает пугающие сценарии тихого аншлюса и наверняка зондирует настроения в белорусской номенклатуре в случае их реализации. Наверное, самое время сейчас стукнуть по столу и приструнить вертикаль, чтобы не было никакого разброда и шатаний.

Молодые люди начинают ощущать себя личностями

Лукашенко уже не может выскочить из кожи авторитарного лидера, что проявилось и в случае с гомельским скандалом:

— Фраза «я бы этому щенку голову отвернул» — самая говорящая в этой истории. В Беларуси во всех сферах насаждается принцип «я — начальник, ты — дурак». Заметьте, в школе Лукашенко в первую очередь требует дисциплины и подчинения. Он хочет удержать систему беспрекословного подчинения. Хотя в историческом плане такие попытки абсурдны и не имеют перспективы.

Сегодня наоборот нужно раскрепощать потенциал Беларуси, считает эксперт. И молодое поколение уже начинает отстаивать свои права. Сегодняшние школьники чувствуют себя не просто какими-то рабами системы, они ощущают себя людьми:

— В этих проявлениях стоит видеть прежде всего не распущенность. Элементы хулиганства, безусловно, были во все времена. Просто сегодняшние школьники более требовательные, они в большей степени ощущают себя личностями. Это то, что противоречит канонам устаревшей системы, которую сконструировал Лукашенко в стране. Он бессилен против времени и это его раздражает.