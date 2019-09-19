«Дед Мороз» возглавит движение шамана, который шел изгонять Путина 5 19.09.2019, 17:45

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Александр Габышев

Фото: чита.ру

Правая рука Александра Габышева продолжит дело шамана.

После задержания в Бурятии шамана Александра Габышева, который вместе с соратниками полгода шел в Москву, чтобы «изгнать Путина из Кремля», движение возглавит «Дед Мороз». Об этом рассказал Дмитрий Крюков - один из сподвижников шамана, присутствовавший во время задержания, передает MK.RU.

«Нет (не закончим поход – прим.). Продолжим без шамана. Думаю, движение возглавит «Дед Мороз». Он - правая рука шамана. Ему 79 лет. Видели, наверное, на наших снимках человека с бородой? О нем речь», - рассказал Крюков. Также он рассказал, что поиски шамана пока безрезультатны. «Несколько наших людей уехали в Улан-Удэ. Ищем его. Пока безрезультатно.

Остальные ребята остались в лагере. Шамана вызволять будем. Самые лучшие адвокаты страны уже нам звонили, предлагали помощь», - отметил сподвижник Габышева. Ранее сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.