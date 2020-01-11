закрыть
11 января 2020, суббота, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Десятки тысяч французов стали спонсорами забастовки

  • 11.01.2020, 10:52
Десятки тысяч французов стали спонсорами забастовки
Фото: REUTERS

Как граждане смогли профинансировать протест, который длится уже второй месяц.

Десятки тысяч французов с сделали пожертвования на забастовку против пенсионной реформы. В дни стачки ее участники не получают зарплату, а длится она уже второй месяц, сообщает rfi.fr.

Газета Le Monde напоминает, что первые «забастовочные кассы» (сaisses de grève) возникли еще в ходе восстания ткачей в Лионе в 1831 году, когда никаких профсоюзов не существовало. Сегодня некоторые французские профсоюзы специально откладывают часть членских взносов в «забастовочные кассы». Из этого общего профсоюзного «котла» бастующим могут компенсировать потерив зарплате.

У Французской демократической конфедерации труда (CFDT), например, отложено на забастовки 126 миллионов евро. Эти средства, правда, могут тратиться не только на забастовки, но и на юридическую помощь членам профсоюза.

Онлайн-копилки

Помимо собственно профсоюзных «касс», существуют онлайн-копилки, где любой сочувствующий может стать «спонсором» забастовки. Их открывают, например, на сайтах Le Pot commun или Leetchi, где можно начать сбор средств по любому поводу — день рождения, медовый месяц и так далее.

По данным неофициального твиттер-аккаунта, собирающего информацию о «копилках» в помощь бастующим, с 5 декабря по 9 января почти 53 тысячи человек пожертвовали более 3,2 млн евро. Всего открыто 207 копилок — общенациональных, региональных или профессиональных. Существует, например, копилка для работников 11-й линии парижского метро. Или копилка для железнодорожников Гренобля.

Больше всего денег — более двух миллионов евро — за последние несколько недель собрал один из профсоюзов Всеобщей конфедерации труда (Info’Сom-CGT). Эту общенациональную копилку организовали еще в 2016 году, в ходе протестов против реформы (либерализации) трудового кодекса, и «реанимировали» в декабре ушедшего 2019 года. Ею заведуют разные профсоюзы CGT и SUD.

Средства направляют не только членам CGT, но «всем бастующим рабочим» в стране. 24 декабря, например, Info’Сom-CGT передал бастующим транспортникам столичного региона 250 тысяч евро. В начале января 50 тысяч евро профсоюз отдал бастующим железнодорожникам Лионского вокзала Парижа.

Наконец, в помощь бастующим — тринадцатая зарплата и премии, которые выплачивают под Новый год. На них рассчитывают, например, железнодорожники и почтовые работники.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников