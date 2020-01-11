Выступающая за независимость Тайваня президент переизбрана на второй срок 11.01.2020, 17:02

ЦАЙ ИНВЭНЬ

ФОТО: AFP

Пропекинский кандидат проиграл.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на выборах в субботу переизбрана на второй срок, набрав 57,1 процента голосов, свидетельствуют данные Bloomberg после обработки 99,8 процента бюллетеней. Инвэнь выступает за окончательное размежевание острова с Китайской народной республикой, сообщает "Радио Свобода".

Китай считает Тайвань частью своей территории и предлагает существовать острову по принципу "одна страна — две системы". Популярность Инвэнь снизилась к окончанию первого срока, но вернулась на былой уровень на фоне протестов в Гонконге, жители которого с весны протестуют против методов управления городом Пекином.

Основной соперник Инвэнь — 62-летний мэр города Гаосюн Хань Гоюй — представлял на выборах партию Гоминьдан, выступающую за сближение с Пекином. Он, по предварительным данным, набрал 38,6 процента процентов голосов.