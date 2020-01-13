Видеофакт: В Японии создали необычного «новорожденного» робота 1 13.01.2020, 18:36

По словам разработчиков, робот предназначен, в основном, для пожилых людей.

Специалисты японской компании Vstone продемонстрировали робота, который передает эмоции новорожденного ребенка, но при этом не имеет лица. Об этом сообщает специализированный журнал IEEE Spectrum, пишет «Апостроф».

Робот имеет название Hiro-chan и умеет реагировать на проявленные к нему эмоции. Робот может издавать более сотни различных звуков, материалом для которых послужили голоса настоящих младенцев.

Если Hiro-chan оставить одного, он начинает плакать и успокаиваться, если его берут на руки. При объятиях робот начинает смеяться. При этом у него нет лица, поэтому настроение робота можно определить только на слух.

Разработчики из Vstone решили лишить Hiro-chan обычного лица, потому что выразить эмоции на лице робота бывает не так просто: если эмоцию недоработать, то пользователь ее не распознает, а если перестараться — можно достигнуть чрезмерного эффекта.

Стоимость Hiro-chan - 5,5 тысячи иен (чуть больше 1 200 гривен).

По словам разработчиков, робот предназначен, в основном, для пожилых одиноких людей.