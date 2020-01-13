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В Варшаве готовятся отметить 40-летие «Солидарности»

  • 13.01.2020, 20:28
В Варшаве готовятся отметить 40-летие «Солидарности»
Пётр Дуда.
фото: PAP

Деятельность Независимого профсоюза в 1980-198-ых годах способствовала демократизации Польши.

29 августа на стадионе PGE Narodowy в Варшаве состоится большой концерт, посвященный 40-летию создания Независимого профсоюза «Солидарность», деятельность которого в 1980-1989 годах способствовала демократизации Польши. По крайней мере, 50 000 участников ожидается на концерте, сообщает «Польское радио».

Письмо о намерениях относительно сотрудничества в организации этого мероприятия подписали 13 января глава Польского телевидения Яцек Курский, заместитель премьер-министра, министр государственного имущества Яцек Сасин, заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селлин и председатель Независимого профсоюза «Солидарность» Пётр Дуда, который отметил:

«Мы хотим, чтобы это было особое событие, которое предварит собой празднование годовщины («Солидарности». — Ред.) в Щецине, Гданьске, Ястшембе, Катовице и во многих других уголках нашего любимого отечества».

Основными событиями торжественного празднования 40-летия создания «Солидарности» в Варшаве, помимо концерта, станет также митинг на пл. Пилсудского и мероприятия у стадиона PGE Narodowy.


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