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Максим Винярский: Лукашенко будут судить, как изменника Родины

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  • 2.01.2020, 15:05
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Максим Винярский: Лукашенко будут судить, как изменника Родины
МАКСИМ ВИНЯРСКИЙ
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Диктатор фактически берет на себя еще одну уголовную статью.

Сегодня координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский вышел на свободу после 15 суток административного ареста, проведенных в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.

Активиста осудили на 15 суток ареста за участие в акциях в защиту независимости Беларуси, которые прошли 7 и 8 декабря в Минске.

Католическое Рождество и Новый год Максим Винярский встретил в тюремных условиях. Активист прокомментировал Charter97.org свой арест за участие в акциях против «интеграции» с РФ:

- Это уже четвертый Новый год, который я встречаю в белорусской тюрьме.

Лукашенко выразительно показал, что он «гарант» не белорусской независимости, а гарант белорусской оккупации. Это видно по тому, как он относится к тем людям, которые выходят, чтобы показать, что они на независимость Беларуси и отстоять нашу государственность.

Лукашенко фактически берет на себя еще одну уголовную статью: «измена Родине». И по этой статье он тоже будет осужден — как и за похищения и убийства людей, как и за узурпацию власти

- Что помогло выдержать Новый год на Окрестина?

- Солидарность наших людей. И то, что милиционеры перед освобождением вывозили нас в неизвестном направлении, показывает, как они боятся нашей солидарности.

Благодарю всех, кто присылал письма и открытки с поздравлениями с Рождеством и Новым годом. К сожалению,до меня дошло далеко не все. Например, от Дмитрия Полиенко мне дошло только второе письмо, первое не передали. А когда вывозили с Окрестина, тюремщики отобрали у меня мой «тюремный дневник» — тетрадь, куда я записывал все, что происходило в течение 15 суток.


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