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Джулиан Кастро, который планировал участвовать в президентской гонке в США, выбыл из борьбы

  • 2.01.2020, 19:44
Джулиан Кастро, который планировал участвовать в президентской гонке в США, выбыл из борьбы
Джулиан Кастро

Рейтинги Кастро были довольно низкими.

Единственный политик-демократ латиноамериканского происхождения, который планировал участвовать в президентской гонке в США, выбыл из борьбы. Это бывший министр жилищного строительства США Джулиан Кастро. Учитывая обстоятельства нынешней кампании он пришел к выводу, что его время еще не пришло, передает «Эхо Москвы».

Рейтинги Кастро были довольно низкими. О поддержке ему заявлял только 1% сторонников-демократов.

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