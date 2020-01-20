Миллиардеры богаче 60 % населения мира 1 20.01.2020, 22:42

Активисты НПО Oxfam перед саммитом G-7 во французском Биаррице (август 2019 года)

фото: dpa

Мировое богатство распределено весьма неравномерно.

Ведь состояние 2153 миллиардеров, проживающих сегодня на планете, превышает сумму всех денежных средств, имеющихся в распоряжении 60 процентов населения земного шара. Это следует из доклада международной неправительственной организации (НПО) Oxfam, обнародованного в понедельник, 20 января, по случаю юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума, который пройдет с 21 по 24 января в швейцарском Давосе, пишет dw.com.

По словам представителей НПО, рост состояния "сверхбогатых" людей имеет негативные последствия для остального человечества. Чтобы переломить эту тенденцию, необходимы "решительные политические шаги", подчеркнули эксперты. По оценкам Oxfam, если бы богатейшие люди мира на протяжении десяти лет платили дополнительный налог в размере 0,5 процента от их дохода, можно было бы финансово обеспечить 117 млн рабочих мест в сфере ухода за пожилыми людьми, а также образования и здравоохранения.

Особое внимание в докладе Oxfam было уделено финансовому неравенству между мужчинами и женщинами. Например, в Африке 22 самых богатых мужчины обладают состоянием, которое превосходит состояние всех африканских женщин вместе взятых, заявили эксперты Oxfam.

Как отметили представители НПО, женщины и девочки находятся в особенно невыгодном положении, поскольку нередко им приходится выполнять неоплачиваемую работу по уходу за больными и престарелыми. По данным Oxfam, 42 процента женщин в мире из-за этого не могут заниматься профессиональной деятельностью. Для сравнения: количество мужчин, не имеющих возможности работать по этой причине, составляет по всему миру 6 процентов.