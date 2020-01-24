«Один мужчина накидал мне под ноги $1500, чтобы я его пустил в клуб» 2 24.01.2020, 9:43

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Правда о работе белорусского фейсконтрольщика.

Оказывается, клубы не отгремели в начале века и продолжают свое существование. Где клуб, там и фейсконтроль. Фейсконтрольщик Игорь вспомнил список всех проклятий от гостей, которых не пустил в клуб, драки в полнолуние, пьяных женщин и их угрозы, богатых мужчин и их причуды, малолеток и их искусно подделанные документы, а также рассказал об идеальной пропорции гостей для хорошей вечеринки, пишет onliner.by.

«Женщина на прощание пшикнула мне в глаза своей туалетной водой»

— Клубы — это еще модно?

— Тебе — да, мне — нет. Или наоборот. Кто-то попал на вечеринку, потому что контора отмечала корпоратив, для кого-то это стиль жизни. Мода не спадает, она просто меняется. Танцевать люди никогда не перестанут. Если будешь искать место для этого, станешь выбирать между баром и клубом. Да, сейчас бары пользуются большей популярностью. Но если клубы и отстают, то не критически. Упала платежеспособность населения — в этом вся суть. Благо клубы могут выезжать за счет туристов.

— Какие гости напрягают больше всего?

— Пьяные женщины. Им вообще ничего невозможно ни объяснить, ни доказать. Потом — жители периферийных, не самых благополучных районов. Вообще, фейсконтрольщики обязаны отказывать дипломатично и вежливо. Если перед тобой, прошу прощения, быдло, то понимания нет. Ребята думают, ты шутишь: «Молодые люди, извините, у вас сегодня не получится попасть в наше заведение». Сперва они перешучиваются с тобой. А когда понимают, что отказ серьезный, начинается агрессия. Если рядом нет сотрудника службы безопасности, для меня вечер может закончиться плачевно. Но пока все было хорошо.

— Ты сам не можешь задерживать и оказывать какое-то сопротивление агрессивным гостям?

— У меня в руках цепочка — я вахтер, я останавливаю людей. Если вдруг какой-то замес, в холле работают ребята из охраны. Но ситуации бывали разные. Однажды в меня уже летел человек. Пришлось уворачиваться и красивыми па лететь к двери.

Помню, работал в Dozari. Мы не пустили каких-то бывших бандитов. Что они бывшие бандиты, понятно, выяснилось позже. Их было человек шесть. Мужчины прикатили одного из своих подельников на коляске. Люди выглядели плохо и были немножко в подпитии. Они решили, что я останавливаю их из-за человека в коляске. День был, наверное, будний. Охраны — всего человека три. И я в какой-то момент подумал, что мы не вывезем, если вдруг начнется замес.

«Дама не понимает, почему банкет не продолжается, она же трезвая: „Пустите обратно!“»

Вроде бы ребята успокоились, охрана помогла все дипломатично разрулить. Самый рьяный вышел за дверь. Мы остались в холле. Я уже не участвовал в диалоге и вдруг периферическим зрением заметил, как резко открылась дверь, человек метнулся ко мне тенью и собрался нанести удар головой. Увернулся на автомате. Ребята его вывели.

— Как объяснить пьяной женщине, что она сегодня не отдохнет в вашем клубе?

— Надо проявить терпение и не переключиться на ее манеру. Потому что иногда хочется. Но если ты начнешь подыгрывать пьяной женщине, в лучшем случае это закончится расцарапанным лицом. А так развитие событий практически всегда одинаковое: книга жалоб и милиция, которая, как правило, отгружает женщину с собой.

Одна дама, очень солидно одетая, но очень солидно и подгашенная, после отказа на прощание пшикнула мне в глаза своей туалетной водой.

— Хорошей?

— Очень хорошей — запах помню до сих пор. Но вообще, их много. Пьяные женщины случаются стабильно раза два в неделю.

— Девочки плачут, когда ты не пускаешь их в клуб?

— Пару раз было. Наверное, девочки очень эмоциональные сами по себе. Или какая-то встреча была намечена именно в клубе. Хотя знаешь, чаще плачут девушки, которых выводят из клуба. К тому моменту они уже в перепившем состоянии. Но дама не понимает, почему банкет не продолжается, она же трезвая: «Пустите обратно!»

«Однажды предлагали $1000 за проход в клуб. Сейчас уже меньше»

— Тебе предлагали деньги, чтобы попасть в клуб?

— Конечно. Но я сразу подумал: либо ты берешь (многие это делали, делали аккуратно и делились опытом), либо нет. Здесь важно мнение владельца. Можно обеспечить своему сотруднику достойную зарплату, чтобы потом не собирать по городу истории, как твой фейсер проводит в клуб ребят в кедах за 20 рублей.

Мне предлагали большие суммы. Солидный мужчина пришел в компании с одной нашей известной поп-певицей, которая вообще не понимала, где находится. Он очень удивился: «Ты не видишь, кто это?» — «Вижу. Но мне кажется, что даме уже пора домой отдохнуть».

— «Сейчас выйдет хозяин заведения и все решит». — «Он, скорее всего, не выйдет». И тут мужик достает деньги и начинает бросать их мне в ноги: «Сколько тебе надо?» На землю летят сотенные бумажки долларов. Наверное, он думал, что я кинусь их подбирать. Штук 10—15 накидал. Я никак не отреагировал. Мужчина потом присел и стал собирать свои деньги с пола. Это выглядело нелепо.

Еще раз мне предлагали $1000. Не помню за что. Сейчас уже меньше предлагают. Повторяю, платежеспособность населения упала. Теперь люди предлагают тебе шепотом, заговорщицки так: «20 рублей!» — «Нет». — «Что? Мало?» — снова шепотом. Хотя на прошлой неделе предлагали $100.

— Ты сказал про достойную зарплату. Сколько сейчас в среднем по городу получает фейсер?

— Ставка варьируется от $40 до $70 за ночь — в зависимости от того, какой день и какой клуб. Раньше было чуть-чуть лучше. Лучше с контингентом. Сейчас платежеспособность наблюдается только со стороны восточных туристов. Обычно они идут на зарезервированные места. В других странах есть практика чаевых. Это благодарность человеку, который пропустил тебя сюда. Тем более если ты и в дальнейшем собираешься посещать это место, надо налаживать контакт, чтобы тебя и дальше выдергивали из толпы перед клубом.

— Рекордный «чай»?

— $400 на предыдущем месте работы. Была толпа, мы запускали по пять человек. Пропускная способность кассы была небольшая. И тут из этой тучи вырвался мужичок, интеллигентный такой: «Извините, мы из Москвы приехали, может, вы пропустите нас четверых?» — «Да не вопрос». — «Сколько с нас?» — «Да перестаньте». — «По сто хватит?» А я даже не обратил внимания. Толпа напирала: «Проходите». Он мне что-то сунул, я только потом посмотрел, что там $400.

— Со стороны это очень похоже на попадание в клуб за бабки.

— Абсолютно. Но если бы ко мне обратился кто-то в ненадлежащем виде, пьяный, грязный, я бы просто не откликнулся. Плюс я сперва пропустил людей, а уже потом они стали говорить про деньги. Так что это благодарность.

— Фейсконтрольщик может психануть?

— За восемь лет практики я психанул раза два.

— Как?

— Просто сорвался на нецензурную лексику. Потерял терпение. Есть люди, которым в кайф три часа стоять на входе и катать тебя. Цель — достать тебя.

— Кого точно не пустят в клуб?

— Пьяного, грязного, одетого в спецодежду или спортивный костюм. Признаки наркотического опьянения — точно нет.

Самая нежелательная категория гостей — проститутки. База немножко набита, но надо следить за обновлениями. Их присутствие пагубно влияет на репутацию клуба. Есть примеры в городе. А вторая группа риска — люди в наркотическом опьянении. Ими, как и проститутками, в первую очередь интересуются органы внутренних дел. Никому не хочется появления милиции в разгар вечеринки по причине плохого фильтра на входе.

— А как ты определяешь наркомана?

— В основном по глазам. Наркотическое опьянение, как правило, не размазанное. Это агрессия и напряжение. В общем, в клуб проходят трезвые, интеллигентные, опрятные, неагрессивные.

— В клубах еще дерутся?

— Очень редко. На моем нынешнем месте работы так точно. С чем это связано? Возможно, с фейсконтролем. Возможно, с атмосферой внутри клуба. Я вспоминаю другие заведения такого же уровня сервиса — раньше драк было больше. Сто процентов.

— Самая эпичная драка, которую ты видел?

— В Dozari летали мраморные столы. Травм особых не было, но мебель в воздухе выглядела грандиозно. Обычный персонал разбегался, «силовые структуры» пытались разнять две компании из не самых простых жителей города. Ребят удалось растащить. Потом определили всех на неделю в black list.

Раньше охраны в клубах было больше. На смену нанимали от 10 до 15 специалистов. Сейчас столько и не требуется. Даже за последние два года все сильно поменялось. Раньше не было и недели без конфликта, обязательно с кровью, со сломанными носами. А сейчас относительная тишина. Ну и надо отметить, что охранники в большинстве своем борцы. Силу — такую, чтобы бить человека, — им применять запрещено. А захваты и скрутки в критические моменты очень подходят для успокоения буяна до появления милиции.

А вообще, у меня была теория, что обилие драк связано с фазами Луны. Мы все шутили по этому поводу, а потом настало полнолуние и такая жесть стала твориться… Какие-то сумасшедшие женщины, драка на драке, ни минуты покоя. После этого я стал наблюдать за фазами Луны. Больше обострений вроде не было, но я на всякий случай не расслабляюсь.

— Как попасть в black list?

— Это называется список нежелательных клиентов. У меня есть моя собственная подборка — человек 15—20. Ты знаешь, чего они сюда пришли и какие будут проблемы. Этих людей я не пущу ни в одно заведение, в котором буду работать.

В списке нежелательных гостей нет ни фамилий, ни паспортных данных, его самого нет, он в голове фейсера. Все на визуальной памяти. Чтобы попасть в этот список, надо грандиозно нарушить правила клуба, так что лучше не пробовать.

— Дресс-код упростился?

— Да, чуть-чуть упростился. В начале моей карьеры был позволителен исключительно вечерний гардероб. Девушки — в коктейльных и вечерних платьях, мужчины — почти что в галстуках. Потом в обиход вошло понятие smart casual. Вроде кэжуал, но нарядненький. Сейчас в пятницу-субботу практически такие же требования. Но в остальные дни попроще. Можно сделать поблажку, если в целом компания из четырех человек смотрится неплохо.

— В кроссовках пускают?

— Конечно, они же снова в тренде.

— Самое смешное оскорбление, которое ты слышал за годы работы?

— Я через себя это не пропускаю. Меня словом оскорбить сложно. Все почему-то пытаются зацепиться за мою бороду или прическу: «А что ты бороду причесал и стоишь тут решаешь?» Смешновато.

Примерно каждую неделю меня обещают уволить: «Я знаю, чей это клуб, ты не будешь здесь работать!», «Встретим!», «Найдем, Земля круглая!», «Я работаю в больнице, попадетесь вы мне!», «Увидимся в суде!». В последнее время стали реже говорить «Ты знаешь, кто я такой?!». Если ты кто-то, тебя точно знают.

Было время, когда люди выдавали себя за топов. Я уже не помню фамилии, но достаточно солидный молодой человек представился власть предержащим. Он был трезвым, но каждый вечер заканчивался плачевно: его либо выводили с дракой, либо выносили и грузили в такси. Когда пришло время немножечко ограничить ему вход в заведение, пошла в ход фамилия. Реально забыл.

— Ты часто ошибаешься?

— Раза два в неделю ловлю себя на мысли: «Вот в тот момент можно быть поступить по-другому». Заметил, что стал лояльнее. Можно было не пустить, а я пустил. Отметил это в себе и стал работать над этой проблемой. И вот сижу и думаю: почему так? Думаю, потому, что поменялась конъюнктура и мы немножко делаем скидочку по дресс-коду. То есть применяем менее жесткие требования. Вот сейчас мы пропускаем чуть хуже одетых девушек. А потом наступает сезон более строгих правил, наплыв начинается. Вот иногда и теряешься из-за таких перепадов: «А какой сейчас этап: скидок или строгости?»

— Когда фейсконтрольщики спят?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что человек делает днем. Если есть дополнительные увлечения или работа, спишь, когда получается. Конкретно я могу спать с 6:00 до 12:00. Могу не спать с утра до обеда, а потом отдыхать конкретно до начала смены (с 23:30 до 6:00). Могу спать отрезками по чуть-чуть. Это никак не влияет ни на мою работоспособность, ни на настроение.

— Самый известный человек, которому ты отказал?

— Стебанул как-то Пашу Волю. Его агент подошел ко мне и попросил: «Сейчас Воля будет идти, можешь его не пустить?» — «Да не проблема». — «Хорошо, спасибо», — и скрылся в зале. Через 10—15 минут идет Воля. Его друзья — за ним. И Паша весь такой в телефоне как ни в чем не бывало. «Извините, вы не проходите». Он прям в шоке был: «Как?» — «Да ладно, просто друг ваш попросил пошутить — заходите».

«Когда приходит человек не самого высокого достатка, понятно, что он либо не очень подготовился, либо появился тупо поглазеть»

Еще очень интересная тема — малолетки. Девочки, которые не достигли совершеннолетия, но очень хотят в клуб, идут на такие ухищрения, что порой я готов аплодировать. Фотография паспорта, паспорта на визе — самая рабочая схема. Пять-десять фото за ночь с исправленной датой. Раньше просто почти никто не знал, что дата дублируется, и исправляли только в одном месте.

Фото паспорта должно быть максимально хорошего качества, чтобы при увеличении я мог разглядеть мелочи типа водяных знаков. Топ шпионского мастерства показали три школьницы, которые почти меня надурили. Я пропустил двух и только на третьей понял, что что-то не то. Все в порядке, но цветопередача какая-то разная. Развернул тех двух: «Простите, дайте-ка паспорта». И они действительно разные. Понимаю: что-то не то, но что именно, не знаю. Потом смотрю, у одной уголочек начинает отходить. А все паспорта были в чехлах.

Оказалось, девушки отсканировали паспорта, хорошо все исправили, распечатали, заламинировали и посадили на двойной скотч в документ. Это было круто.

— Тебя когда-нибудь не пропускали в клуб?

— В детстве — конечно. А вообще, меня всегда поражают люди, которые удивляются, когда их не пускают. Если я скажу правдивую причину, человек явно будет недоволен. Слушай, допустим, я бы приехал в Монако, но у меня бы не возникло мысли сунуться в самое дорогое казино княжества. Даже не из страха, что не пустят, — я просто понимаю, что мне там, по сути, нечего делать.

Когда приходит человек не самого высокого достатка, понятно, что он либо не очень подготовился, либо появился тупо поглазеть. И когда такого мужчину не спускают, он требует объяснить причину. Пару раз я спросил: «Вы точно хотите знать?» Меня провоцировали, я рассказывал. Последствия были плачевными. Человек расстраивался.

— Белорусы умеют отдыхать?

— Очень даже. Я видел тусовку десятилетней давности, то были очень интересные люди. Не знаю, где они сейчас. Возможно, уже повзрослели и успокоились. Но как они выжигали раньше… Восточные гости сейчас так не выжигают.

Сейчас основной контингент клубов — это взрослые туристы и наши студентки.

— Клубы скоро умрут?

— Не считаю так. Они просто будут меняться. В Минске основная проблема следующая: часть населения, которая предпочитает отдых в клубах, небольшая. Клубов, допустим, примерно четыре одного уровня. И они переманивают эту ограниченную публику к себе отграниченным набором средств. Скидки, программы, хотя программы уже не очень актуальны, — в основном скидки и количество девчонок. В итоге вы дергаете одних и тех же 300 человек туда-сюда.

Раньше даже имелась формула успешной вечеринки: что-то типа 3% молодых людей, 60% девушек, а остальное — платежеспособные взрослые мужчины, которые этих девушек станут угощать. Тусовка была в основном славянской, так что можно было повыбирать. Девочки остались в прежней позиции: чем больше, тем лучше. Платежеспособные мужчины — тоже. От студентов мы стараемся максимально абстрагироваться. Ребята стараются попасть на бесплатный вход и, как правило, не тратятся на баре вообще. Их цель — увести какую-нибудь девушку.

Студента без бабок ты просекаешь исключительно на опыте. В основном это дешевые потуги выглядеть дорого. Можно купить недорогой костюм и выглядеть при этом солидно. Но обувь всегда выдает. За ней я слежу с детства, разбираюсь. Если у человека хорошие туфли, все остальное может быть надето по случаю. А плохая обувь с каким угодно верхним дополнением (как бы оно ни блестело) дает понять, что человек накидывает пух.

Раньше можно было учитывать затравленный взгляд. Сейчас его меньше и только у девочек из общежития. Но они не проблемные. Если скажешь «Нет», даже не услышишь «Почему?». Девушки все понимают. Они идут к тебе как на лотерею: пустят или не пустят?

По ребятам у меня есть негласное правило: мужчины моложе 24 лет — не посетители нашего клуба. В крайнем случае могу предложить компании 18-летних молодых людей следующее: «Возможно, если вы так настойчиво хотите попасть в наш клуб, есть желание приобрести место за депозитным столом?» А там цена сама по себе является фильтром. Дешевых депозитов не существуе