300 работников Пинской спичечной фабрики остались без работы 31 Виктор Горбачев

3.01.2020, 15:36

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Фото: Яндекс.Карты

Доуправлялись.

Пинская трагедия. Да-да. По другому и не сказать. Именно, в канун нового года это и случилось.

Бац, и точка! Масштабная трагедия. Для сотен жителей Пинска. Для сотен семей.

Пинская спичечная фабрика, которую начинали еще братья Лурье в далеком 1880-м, пережила Первую мировую, приход коммунистов, Гражданскую войну, нэп, Вторую мировую, плановую экономику, развал СССР, но 2019 год она не пережила. Эта власть её поставила на колени. А потом вообще прихлопнула и закрыла. Всё. Больше этого производства нет. Пинские спички ушли в прошлое. Как и сотни работников фабрики.

27 декабря на фабрике был последний рабочий день. И для трехсот ее бывших сотрудников, как и для всего маленького Пинска, это, по сути, целая трагедия.

127 лет работала и работала, в любую погоду и при любых правителях. А тут - бац! Не уберегли. Не смогли. Не захотели.

А сколько таких фабрик, заводов и других производств при этой власти за 25 лет - в бездну!? А потом по бросовой цене все здания и объекты в чью-то собственность. Деды строили, делали и могли - а эти не смогли.

Вот жеш! Иначе трагедией и не назовёшь. Для людей. Я понимаю, 21 век и прогресс везде, всё течёт и всё меняется. Однако. Доуправлялись.

У меня такое ощущение. Хоть самое современно предприятие этой власти дай....они его доведут быстро и "качественно" до банкротства без проблем и с пользой для себя лично. Дикари.

А для людей - настоящая трагедия. Всё и всех под "нож".

Ну, в общем, как и всё в стране. Сплошная трагедия.

Хотя? Нет, вру. Сегодня начинается рождественский турнир по хоккею имени Лукашенко. Все в гости к нам и за наш счёт. Ну, смотреть как "лидер" нации всех побеждает и его команда становится сильнейшей. Это наше всё!

А люди и фабрика? Да ну их! Не главное.

Виктор Горбачев, Фейсбук