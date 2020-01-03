Беларусь ограничивает ввоз птицы из Польши из-за птичьего гриппа 1 3.01.2020, 17:27

Недавно на польско-белорусской границе погибли 25 000 индюков.

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Люблинского воеводства Польши из-за птичьего гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РБ.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Люблинского воеводства зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 5 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь из Люблинского воеводства. В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

"В целях устойчивого благополучия по высокопатогенному гриппу птиц в Беларуси обеспечивается строгое соблюдение мер биологической безопасности. Проводится регулярный лабораторный мониторинг как на птицеводческих предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах граждан, а также мониторинг птиц в дикой природе", - подчеркнули в пресс-службе Минсельхозпрода.