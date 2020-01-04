«Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у РФ без премии к цене 5 4.01.2020, 17:15

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Этой партии может хватить Беларуси лишь на январь.

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой белорусской компании.

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — заверили в «Белнефтехиме».

В «Белнефтехиме» не уточнили, с какой именно российской компанией планируют подписать документ о поставках нефти по цене без премии. В концерне заявили, что продолжат работу по заключению новых контрактов, исключающих премии поставщикам.