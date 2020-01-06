Nokia представит возрожденную культовую модель кнопочного телефона 5 6.01.2020, 14:50

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Это будет в конце января.

Вслед за, пожалуй, самым знаковым телефоном выйдет обновленная версия еще одной культовой модели Nokia, пишет naviny.by. На данный момент разработчики держат в тайне, какой именно «кнопочник» они презентуют.

Напомним, новая Nokia 3310 снова вышла на рынок в начале 2017-го. Тогда обладающая исключительными правами на бренд Nokia финская компания HMD Global Oy представила на выставке Mobile World Congress современную версию популярного в прошлом телефона.