Гитанас Науседа: ЕС должен подготовить помощь Беларуси на период после Лукашенко 1.10.2020, 15:55

ФОТО: DELFI.LT

ГИТАНАС НАУСЕДА

Президент Литвы выступил на саммите ЕС.

Евросоюз должен подготовить планы помощи народу Беларуси на время после ухода Лукашенко, не допустив вмешательства в ситуацию третьих стран. Такое мнение высказал в четверг президент Литвы Гитанас Науседа по приезде на саммит ЕС, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы должны разработать меры поддержки народу Беларуси в период после Лукашенко. Мы должны убедить белорусов, что мы готовы им помогать, поддерживать экономику, расширить доступ на европейский рынок, облегчить доступ к кредитованию, упростить визовый режим», — заявил Науседа и добавил, что считает недопустимым «вмешательство России и третьих стран» в ситуацию в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».