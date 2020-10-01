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Гитанас Науседа: ЕС должен подготовить помощь Беларуси на период после Лукашенко

  • 1.10.2020, 15:55
Гитанас Науседа: ЕС должен подготовить помощь Беларуси на период после Лукашенко
ФОТО: DELFI.LT
ГИТАНАС НАУСЕДА

Президент Литвы выступил на саммите ЕС.

Евросоюз должен подготовить планы помощи народу Беларуси на время после ухода Лукашенко, не допустив вмешательства в ситуацию третьих стран. Такое мнение высказал в четверг президент Литвы Гитанас Науседа по приезде на саммит ЕС, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы должны разработать меры поддержки народу Беларуси в период после Лукашенко. Мы должны убедить белорусов, что мы готовы им помогать, поддерживать экономику, расширить доступ на европейский рынок, облегчить доступ к кредитованию, упростить визовый режим», — заявил Науседа и добавил, что считает недопустимым «вмешательство России и третьих стран» в ситуацию в Беларуси.

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