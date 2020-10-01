Сейм Латвии не признал Лукашенко 1.10.2020, 17:51

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Латвия не признает опубликованные белорусской властью результаты выборов.

Парламент Латвии принял заявление, в котором Лукашенко не признается легитимным президентом Беларуси, передает bb.lv.

В заявлении Сейма "О легитимности мандата президента Беларуси" сказано, что Сейм не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. "Повторно подчеркивая, что президентские выборы, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни честными, что Латвия не признает опубликованные белорусской властью результаты выборов, указываем, что мандат, полученный на этих выборах, не считается демократически полученным и легитимным", - заявляет парламент ЛР.

В документе указано, что он был создан, реагируя на церемонию инаугурации Лукашенко как президента Беларуси 23 сентября, которая до последнего момента держалась в тайне, и во время которой Лукашенко дал должностную присягу на шестой срок полномочий, тем самым только углубив политический кризис в Беларуси.

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