Сейм Латвии не признал Лукашенко
- 1.10.2020, 17:51
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Латвия не признает опубликованные белорусской властью результаты выборов.
Парламент Латвии принял заявление, в котором Лукашенко не признается легитимным президентом Беларуси, передает bb.lv.
В заявлении Сейма "О легитимности мандата президента Беларуси" сказано, что Сейм не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. "Повторно подчеркивая, что президентские выборы, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни честными, что Латвия не признает опубликованные белорусской властью результаты выборов, указываем, что мандат, полученный на этих выборах, не считается демократически полученным и легитимным", - заявляет парламент ЛР.
В документе указано, что он был создан, реагируя на церемонию инаугурации Лукашенко как президента Беларуси 23 сентября, которая до последнего момента держалась в тайне, и во время которой Лукашенко дал должностную присягу на шестой срок полномочий, тем самым только углубив политический кризис в Беларуси.