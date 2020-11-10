Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить
- 10.11.2020, 10:06
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Линас Линкявичюс прокомментировал три месяца мужественной и упорной борьбы белорусов.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал завершение третьего месяца протестов в Беларуси против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа.
«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».
Комментарий он сопроводил фотографиями, на которых запечатлены проходящие в Литве акции солидарности с белорусским народом.
Three months of courageous and persistent fight for elementary rights in #Belarus. Right to choose and right to express own will. No one can stop it.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 9, 2020
We #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь! pic.twitter.com/Jg1EnUb08X