закрыть
10 ноября 2020, вторник, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить

  • 10.11.2020, 10:06
  • 2,468
Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить
Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс прокомментировал три месяца мужественной и упорной борьбы белорусов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал завершение третьего месяца протестов в Беларуси против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа.

«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».

Комментарий он сопроводил фотографиями, на которых запечатлены проходящие в Литве акции солидарности с белорусским народом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич