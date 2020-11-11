Польша празднует День независимости 11.11.2020, 11:10

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Официальная церемония торжеств по случаю национального праздника будет отличаться от прошлогодней.

Государственные празднования 102-й годовщины восстановления Польшей независимости в этом году будут иметь ограниченный характер из-за эпидемии коронавируса, сообщает «Польское радио».

Как и каждый год в Варшаве, президент Анджей Дуда возложит венки перед памятниками отцов независимости, он также примет участие в святой Мессе за Родину в храме Божьего Провидения. В полдень на площади Пилсудского состоится торжественная церемония. Планируется, что будет поднят национальный флаг, спет государственный гимн, а президент возложит венок перед могилой Неизвестного солдата.

- Этот праздник будет совсем другим. Это побудит нас на этот раз не только поразмышлять о том, что значит для нас сегодня независимость, но это будет знаком того, что сегодня мы должны заботиться друг о друге, помнить о соблюдении этих правил, соблюдение которых служит нам всем, служить преодолению этой страшной эпидемии, с которой мы сейчас боремся, – заявил министр в канцелярии президента Войцех Каларский «Польскому радио».

Также не будет традиционной церемонии вручения государственных наград в Президентском дворце. Выступление президента будет транслироваться в средствах массовой информации в 12:30. Анджей Дуда должен обратить внимание на уникальный характер нынешнего праздника 11 ноября во время борьбы с эпидемией.

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