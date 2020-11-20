На журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву заведено уголовное дело 17 20.11.2020, 18:05

7,021

фото с сайта: baj.by

Ее арестовали на два месяца.

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева, которая в прошлое воскресенье вела стрим с площади Перемен, арестована на два месяца, сообщает сайт телеканала «Белсат».

За выполнение своей профессиональной деятельности, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Сегодня ее этапируют в жодинскую тюрьму.

Также сегодня утром по месту прописки Екатерины, у её родственников, был проведен обыск. Следователи искали орудия совершения преступления – камеры, флешки и другую компьютерную технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».