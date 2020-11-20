На журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву заведено уголовное дело

На журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву заведено уголовное дело17
- 20.11.2020, 18:05
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Ее арестовали на два месяца.
Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева, которая в прошлое воскресенье вела стрим с площади Перемен, арестована на два месяца, сообщает сайт телеканала «Белсат».
За выполнение своей профессиональной деятельности, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Сегодня ее этапируют в жодинскую тюрьму.
Также сегодня утром по месту прописки Екатерины, у её родственников, был проведен обыск. Следователи искали орудия совершения преступления – камеры, флешки и другую компьютерную технику.