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На журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву заведено уголовное дело

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  • 20.11.2020, 18:05
  • 7,021
На журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву заведено уголовное дело
фото с сайта: baj.by

Ее арестовали на два месяца.

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева, которая в прошлое воскресенье вела стрим с площади Перемен, арестована на два месяца, сообщает сайт телеканала «Белсат».

За выполнение своей профессиональной деятельности, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Сегодня ее этапируют в жодинскую тюрьму.

Также сегодня утром по месту прописки Екатерины, у её родственников, был проведен обыск. Следователи искали орудия совершения преступления – камеры, флешки и другую компьютерную технику.

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