Выборы в США: кому достанется контроль над Сенатом? 3.11.2020, 12:35

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Сохранение республиканского большинства или формирование большинства демократов зависят лишь от итогов лишь нескольких кампаний.

Успех или провал повестки следующего президента США в значительной мере зависит от контроля над Сенатом, и то, в чьих руках он окажется, зависит от итогов лишь нескольких кампаний в разных районах страны, сообщает «Голос Америки».

Во вторник определится судьба 35 из 100 мест в Сенате, но лишь в семи случаях, согласно непартийному «Политическому отчету Кука» (Cook Political Report), исход выборов действительно нельзя предсказать.

Для контроля над верхней палатой Конгресса демократам необходимо увеличить свое представительство на три места, если их кандидат в президенты Джо Байден победит в борьбе за Белый дом, или на четыре места, если президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Дело в том, что в случае если расклад мест будет 50 на 50, решающий голос будет принадлежать вице-президенту.

В настоящее время у республиканцев большинство в 53 голоса, но в количественном плане для них это сложный год, потому что в этом электоральном цикле им приходится отстаивать в два раза больше мест, чем демократам.

По оценкам, только одно из 12 мест, которые сейчас занимают демократы, может перейти к республиканцам. Речь идет об Алабаме, где бывший футбольный тренер Томми Табервилл, которого поддержал Трамп, уже несколько месяцев опережает действующего сенатора-демократа Дага Джонса.

Влияние Трампа будет решающим фактором в большинстве кампаний, где кандидаты идут на равных, говорит профессор американского государственного управления в Джорджтаунском университете Мишель Сверс.

«Если он побеждает в каком-то штате, то очень вероятно, что эта волна подхватит и человека, который баллотируется в Сенат. Если же его показатели в штате плохие, то это большое препятствие, которое им придется преодолевать», – сказала она.

В Айове действующий республиканский сенатор Джони Эрнст отстает от соперника-демократа Терезы Гринфилд в нескольких опросах. В этом аграрном штате Эрнст привязана к Трампу из-за ее поддержки его торговых войн с Китаем, которые отразились на фермерах.

В Северной Каролине действующий республиканский сенатор Том Тиллис отстает от соперника Кэла Каннингема в среднем на 2,5 процентных пункта, согласно сайту Real Clear Politics.

В штате Мэн действующему республиканскому сенатору Сьюзан Коллинз противостоит сильный противник-демократ Сара Гидеон.

Сверс отметила, что для победы Коллинз должна сохранить поддержку базы Трампа в этом северо-восточном штате. Однако «их сильно возмутит тот факт, что она голосовала против Эми Кони Барретт», которую Трамп выдвинул на должность судьи Верховного суда, считает профессор.

В Джорджии в этом году идут сразу две кампании по выборам в Сенат. В одной из них участвуют пастор Рафаэль Уорнок, демократ, и два республиканца – действующий сенатор Келли Лефлер и конгрессмен Даг Коллинз.

В другой кампании демократ Джон Оссофф опережает действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью на один процентный пункт.

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