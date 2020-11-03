Польша собирается привлекать белорусских врачей для борьбы с коронавирусом 3.11.2020, 12:41

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Фото: Artur Widak/NurPhoto

Многие белорусские медики уже находятся в Польше.

Польша планирует привлекать для борьбы с коронавирусом иностранных врачей, в том числе из Беларуси. Об этом в интервью изданию Dziennik.pl заявил замминистра здравоохранения Польши Славомир Гадомски.

В Польше планируют открывать временные госпитали для лечения заразившихся COVID-19, а значит, для них потребуется больше врачей. В первую очередь речь идет о специалистах по неотложной медицине и анестезиологии.

— Мы также хотим привлечь к работе иностранных врачей. Предполагаем, что более тысячи человек. Также многие иностранные врачи уже находятся в процессе нострификации диплома. Эти люди смогут быстрее начать работать в Польше, — рассказал Славомир Гадомски.

В первую очередь речь будет идти о специалистах из Беларуси и Украины по причине меньшего языкового барьера. Также замминистра отметил, что «значительная часть таких специалистов уже находится в Польше».

В начале этого года власти Польши приняли законопроект, который облегчает трудоустройство для врачей и стоматологов из стран, не входящих в ЕС. Он вступил в силу с 1 апреля 2020 года. В частности, принятый законопроект предусматривает новый способ проверки знаний для тех, кто получил диплом за пределами Евросоюза — специальный экзамен. После его сдачи специалист получает право работать только в конкретном медицинском учреждении и в течение определенного времени.

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