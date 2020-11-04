С БМЗ в знак протеста уволилась идеолог 21 4.11.2020, 17:41

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фото: «Сильные новости»

Снежана Погодина солидарна с бастующими работниками жлобинского завода.

С БМЗ уходит работник идеологической службы БМЗ — корреспондент газеты «Металлург» Снежана Погодина. Свое решение она выразила в форме заявления на увольнение в связи с несогласием кадровой политикой нанимателя, трактовкой идеологической работы на предприятии, а также в знак солидарности со всеми уволенными работниками по их политическим убеждениям, пишут «Сильные новости».

— Неправильный я идеолог: открыто выражаю свою гражданскую позицию, переживаю за всех пострадавших от политрепрессий ребят, бастую и, о Господи, лайкаю и комментирую «оппозиционную информацию», — комментирует событие Снежана. — Но свою гражданскую позицию я менять не собираюсь, как и не собираюсь мириться с кадровой политикой нанимателя. Именно поэтому я написала заявление на увольнение в знак солидарности со всеми пострадавшими белорусами за их политические убеждения.

Тяжело смотреть на все происходящее в нашей стране, но еще тяжелее — на это не смотреть. Этот летаргический сон должен скоро закончиться, и мы все проснемся в новой и свободной Беларуси! Верю!

«Я верю, что все наши жертвы не напрасны, я верю, что уже совсем скоро мы сможем смело и открыто писать правду, я верю, что в нашей стране воцарятся мир и справедливость. Жыве Беларусь!» — так завершает свое видеообращение журналист БМЗ.

Напомним, первый рабочий БМЗ Сергей Анисимов, который открыто заявил о своей позиции, был уволен на следующий же день. Вслед за ним к забастовке присоединились еще шесть человек, все они уже лишились работы.

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