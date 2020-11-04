В США победитель выборов не определен в шести штатах 5 4.11.2020, 21:43

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Kоллаж: РБК-Украина

От итогов в этих штатах и будет зависеть, кто победит.

В США, где после выборов президента 3 ноября ведётся подсчёт голосов, к вечеру среды по минскому времени победитель фактически определен в 44 штатах. В шести штатах продолжается борьба, от итогов которой и будет зависеть - кто победит.

В Аризоне, Мичигане, Неваде и Висконсине кандидат от демократов Джо Байден по состоянию на вечер среды немного обходит действующего президента США.

Дональд Трамп лидирует в Джорджии и Пенсильвании. В этих штатах он одержал победу на выборах 2016 года. При этом Пенсильвания с 1992 года традиционно голосовала за демократов.

На прошлых президентских выборах соперница Трампа Хиллари Клинтон из этих шести штатов одержала победу только в Неваде, опередив кандидата от Республиканской партии примерно на два процента.

Основной день голосования на выборах президента США был 3 ноября, хотя рекордное число избирателей проголосовало досрочно. По последним данным, у Байдена сейчас 227 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков.

По данным Associated Press, за кандидата от Демократической партии на этих выборах отдано рекордное число голосов избирателей - 69 544 968. Это почти на 100 тысяч голосов больше, чем получил в 2008 году предыдущий рекордсмен, демократ Барак Обама.

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