У Трампа не осталось козырей 8 Владимир Милов

5.11.2020, 15:00

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Владимир Милов

Кто станет президентом США?

Сейчас по крупнейшим состязательным штатам досчитываются голоса крупных мегаполисов и почтовые бюллетени. Подведем некоторые итоги

Я думаю, что Джо Байден выиграл и будет 46-м президентом США, хотя это далось ему труднее чем предполагалось. Многие попались на предсказуемую уловку: в колхозах и совхозах голоса «краснопёрых» считают очень быстро, а голоса за демократов в крупных мегаполисах — очень медленно, поэтому было понятно, что реальный масштаб победы Байдена будет ясен только позднее. Этим воспользовались любители раннего хайпа и сам Дональд Трамп, который потребовал прекратить подсчет голосов на нужной ему цифре. Это беспрецедентно для США, считаться должен каждый голос. Бывают пересчеты, если у кого-то есть сомнения, но посчитаны должны быть все голоса. И такое заявление многое говорит о Трампе и его сторонниках — они на самом деле не имеют ничего общего со свободными выборами и демократией.

По счастью, на такое заявление Трампа все плевать хотели, потому что эта тема решается на уровне штатов, а там никому и в голову не придет остановить подсчет, потому что будет политический взрыв и авторы «идеи» будут сметены. Разглагольствования Трампа о «массовых фальсификациях» также не нашли ни одного подтверждения. Хочу опровергнуть распространенный миф о якобы проблемах с голосованием по почте — нет никаких проблем, потому что конверты вскрываются публично в присутствии и демократов, и республиканцев, это вам не прятать ночью бюллетени в сейфе, от которого у председателя избиркома есть ключ. Ничего общего.

Итак, сейчас по крупнейшим состязательным штатам досчитываются голоса крупных мегаполисов и почтовые бюллетени, где у Байдена — подавляющее преимущество. Опустим детали, но он выигрывает все оставшиеся штаты. Потому что нет таких ситуаций, чтобы были какие-то «крупные города за Трампа» (они все за демократов) или «миллионы почтовых бюллетеней за Трампа» (по почте голосуют преобладающим образом демократы, а Трамп клеймил почтовое голосование как «ненадежное» и всячески хвастался, что «победил коронавирус» — республиканцы его не боятся и это не служило тормозом для похода на участок лично).

Но победа далась Байдену куда труднее, чем ожидалось. Он выступил очень сильно (и набирает самое большое абсолютное число голосов в истории американских выборов), но поклонников Трампа мы все снова недооценили — и это большая проблема, потому что такие результаты выборов будут сильно способствовать новой волне дистанцирования демократических союзников от Америки и ослабления американского авторитета в мире. Колхозники из Кентукки мечтают превратить всю страну в свой колхоз — и им многое удалось на этом пути, Америку перестают воспринимать как лидера демократического мира. Байдену будет сложнее восстанавливать этот авторитет, чем если бы он выиграл более решительно.

Будут ли новые санкции против России? Хуже существующих санкций уже мало что может быть, но теперь их точно не отменят, как надеялся Путин.

Будет ли Трамп требовать пересчета голосов? Будет, но это не везде возможно (например, по законам Мичигана, нужна разница менее 2000 голосов, чтобы требовать пересчета, а Байден там выигрывает десятки тысяч), а также это мало что даст — разрыв существенный, пересчет может повлиять, если разница в сотни или пару тысяч голосов, но там разница везде в десятки тысяч. В споре Буш-Гор в 2000 году речь шла о нескольких сотнях голосов во Флориде. Сейчас такого нет. Пересчеты происходят регулярно, и практически не дают кардинальных изменений (в 2016 в том же Висконсине, например, был пересчет, он ничего не дал). Кроме пересчетов, ничего сделать нельзя. Под заявлениями Трампа и его сторонников о «массовых фальсификациях» нет ни одного факта. Подчеркну, что в избиркомах штатов и округов сидят представители обеих партий. В Верховном суде, да, Трамп и республиканцы сейчас получили заметный перевес, но Верховный суд может что-то решать только после того как пройдены все инстанции и на базе фактов — у Трампа нет козырей на руках, чтобы реально что-то оспорить.

Владимир Милов, «Фейсбук»

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